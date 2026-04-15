아이유♥변우석, 담벼락 키스신에 "코 닿을 때마다 촉촉했다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 아이유와 변우석이 키스신 비하인드를 전했다.

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14일 유튜브 채널 '테오'에는 "팀 대군부인을 볼 채비를 하라! | EP. 135 아이유 변우석 노상현 공승연 | 살롱드립"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 아이유는 극 중 담벼락 키스신 촬영을 떠올리며 "그때 엄청 더웠다. 그런데도 티를 내면 안 되는 상황이었다"고 입을 열었다. 이어 "변우석 씨도 두꺼운 의상을 입고 있었고, 저 역시 벨벳 소재 의상을 입어서 더 더웠다"고 당시의 고충을 전했다.

이에 변우석은 "뽀뽀신이라 코가 볼에 닿았는데, 둘 다 (땀 때문에) 코가 촉촉했다"고 덧붙이며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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특히 두 사람은 해당 장면 촬영이 예상보다 길어졌다고. 장도연이 "그 장면 오래 찍었냐"고 묻자, 아이유와 변우석은 "엄청 오래 걸렸다"고 입을 모았다.

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노상현이 "몇 번이나 촬영했냐"고 묻자, 아이유는 "셀 수 없을 만큼 많이 했다"고 솔직하게 털어놨고, 변우석 역시 "그 장면은 정말 여러 번 찍었다"고 거들었다.

한편 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스 드라마다.

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olzllovely@sportschosun.com