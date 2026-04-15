'성매매 벌금형' 지나, 깜짝 결혼? 여자아이 손 잡은 웨딩드레스 사진 공개

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 성매매 혐의로 벌금형을 받고 활동을 중단한 가수 지나가 웨딩드레스 입은 사진을 공개해 화제다.

Advertisement

지나는 14일 자신의 계정에 "어렸을 때의 나를 다시 사랑하게 됐다(with my younger self love again)"며 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 지나는 순백의 웨딩드레스를 입고 활짝 웃고 있는 모습이다. 드레스에 야구 모자를 매치한 힙한 패션 감각도 인상적이었지만, 그보다 눈에 띈 건 지나의 손을 잡고 있는 여자아이였다. 지나의 손을 잡고 있는 분홍색 옷을 입은 어린 소녀는 누구일지 관심을 모은다.

지나는 2010년 '꺼져줄게 잘 살아'로 데뷔, '블랙 앤 화이트' '톱 걸' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 그러나 2016년 원정 성매매 혐의로 200만원의 벌금형을 선고받으면서 활동을 중단했다. 당시 지나는 생활고를 겪던 중 지인의 소개로 만난 이들과 만남을 가졌을 뿐 성매매는 아니었다며 혐의를 부인했다.

이후 지나는 캐나다로 돌아갔고, 간간히 SNS를 통해 근황을 전했다. 지난달에는 음악 작업을 하는 듯한 모습이 담긴 영상을 공개하면서 복귀 가능성이 제기되기도 했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com