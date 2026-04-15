'재혼' 22기 옥순, 48시간 단식 무리였나 "얼굴 붓고 근육통" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 옥순(가명)이 무리한 운동으로 인한 이상 증상을 고백했다.

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22기 옥순은 15일 "운동을 너무 무리하게 했는지.. 생리통이 근육통으로 세게 왔다. 체중은 빠졌는데 얼굴은 부었다"고 밝혔다.

앞서 22기 옥순은 "날씨는 따뜻해지는데 겨울 동안 묵직해진 몸 때문에 스트레스를 받았다"며 "47kg에서 정체기가 와 더 이상 내려가지 않는다. 딱 1kg만 더 빼고 싶어서 48시간 단식에 도전한다"고 다이어트를 선언한 바 있다.

이후 옥순은 식단 관리와 영양제 섭취, 꾸준한 운동을 병행하며 철저한 자기관리를 이어갔다.

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한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전했다. 지난해 5월 혼인신고를 해 법적 부부가 됐으며, 11월에는 결혼식도 올렸다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 두 사람은 네가족으로 가정을 꾸리게 됐다.

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이들은 최근 두 자녀와 함께 부산으로 이사했다는 근황을 전하기도 했다. 특히 22기 옥순은 과거 행정 공무원으로 근무했으나 퇴사 후 인플루언서로 활동 중이며, 부산 이주 이후에는 회사를 설립해 대표로 나선 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com