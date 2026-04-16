'다운증후군' 서은혜♥조영남, 카페 오픈하자마자 대박 "매출 多, 1억 회수해야"

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[스포츠조선 이우주 기자] 다운증후군 작가 서은혜의 남편 조영남의 카페가 오픈 첫날부터 대박이 났다.

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15일 유튜브 채널 '니얼글_은혜씨'에서는 '투자회수액 1억, 카페 사장된 지적장애인 영남 씨의 카페 첫 오픈날 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

조영남의 카페 오픈 당일, 지인들은 오픈을 축하하기 위한 선물들을 잔뜩 보냈다. 카페 오픈을 앞둔 조영남은 "기분 좋다. 열심히 잘 할 것"이라며 "손님 많이 오는 게 기대된다. 저 멀리서 오지 않냐. 사람들이 너무 많이 올까 봐 걱정된다"고 자신감을 드러냈다.

서은혜도 조영남을 돕기 위해 팔을 걷어붙였다. 계산 담당이 된 서은혜는 팬들에게 사인도 해주며 가게 홍보에 진심을 보였다. '우리들의 블루스'로 호흡을 맞춘 배우 한지민도 축하 화환을 보내며 두 사람의 새출발을 응원했다.

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오후가 되고 나서야 매출을 확인한 조영남 서은혜 부부. 매출을 확인한 조영남은 "너무 많다"고 놀랐다. 제작진은 "오늘 손님 별로 없지 않았냐"고 놀랐고 지인은 "별로 없었다. 주말이니까 내일 더 많이 오겠지"라고 밝혀 기대를 모았다.

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서은혜 가족의 투자액을 회수하려면 1억을 벌어야 한다고. 첫 매출 청신호에 서은혜는 "청담동 가자. 우리 결혼 기념일에 프렌치 파파 가게가자"고 기뻐했다.

wjlee@sportschosun.com