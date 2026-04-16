허경환, '연매출 700억' 닭가슴살 사업 손 뗐다…'놀뭐' 고정에 집중

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 허경환이 닭가슴살 사업 경영에서 물러나 방송에 집중하고 있다.

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14일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에서는 '맏누나 홍진경 등장, 예측불가 토크 시작ㅋㅋ'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

허경환은 "누나의 가장 친한 친구들 중에 잔잔바리들 있지 않냐. 창희랑 조세호. 나랑 너무 친하고 크기도 비슷하니까 나도 저 멤버에 끼고 싶다는 생각이 들었다"고 밝혔고 뮤지는 "누나도 예뻐하는데 얘네가 누나를 너무 좋아한다. 누나 컨디션까지 챙긴다"고 밝혔다.

이에 홍진경은 "세호는 내가 컨디션 안 좋아 보이면 아침, 점심, 저녁으로 전화해서 컨디션을 체크한다. 우리는 선후배가 아니라 정말 친구 같다"며 "기본적으로 동생들 만나면 술값을 안 낸다. 얻어먹는다. 일부러가 아니라 선배라고 술값 내고 밥값 내야 하는 관계가 건강한 관계라는 생각이 안 들어서 어떻게든 안 내려고 버틴다. 2차 가자 해서 비싼 술 마시고 돈 낼 때쯤 진짜 자는 척한다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 뮤지는 "누구보다 안 건강한 모습"이라고 지적했고 홍진경은 "남들은 내가 애들 챙기는 줄 아는데 애들이 다 돈 쓰고 나 만나주고 놀아주는 것"이라며 웃었다.

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이에 안재현은 "내가 듣기로는 이다희 누나나 (뮤지) 형도 누나가 김치 하나하나 다 보내시더라. 그런 게 동생 챙기는 거 아니냐. 안 보이는 데서 챙기는 거 아니냐"고 홍진경의 미담을 밝혔고 뮤지 역시 "누나가 얼마 전에 섞박지를 보내주셨는데 3일만에 다 비웠다"고 밝혔다.

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22년째 김치 사업을 하고 있는 홍진경은 허경환에게도 "너도 닭 계속하고 있지?"라고 닭가슴살 사업 근황을 물었다. 이에 허경환은 "저는 작년에 빠졌다. 엑싯(EXIT, 투자금 회수)한 건 아니고 나도 한 15년 했다"고 밝혔다. 뮤지는 "엑싯하고 조금 남겼다더라"라고 덧붙이며 "너처럼 그렇게 하면 방송 그렇게 열심히 안 해도 되지 않냐"고 물었다. 이에 허경환은 "누나 하는 거 봐라. 열심히 하시잖아"라고 밝혔고 홍진경은 "일하는 게 너무 즐겁고 행복하고 감사하고 즐기면서 하는 거다. 내가 우울한 날도 나가면 웃어야 하는데 웃다 보면 진짜 웃기다"고 본업과 사업 둘 다 열심히 하는 이유를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com