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윤종훈, '10년 이상형' 김숙에 공개 고백 "이 정도면 결혼해야, 1박 여행 가고 싶어"

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윤종훈, '10년 이상형' 김숙에 공개 고백 "이 정도면 결혼해야, 1박 여행 가고 싶어"

[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 윤종훈이 '10년 이상형' 김숙에 공격적인 플러팅을 했다.

15일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '팜프파탈 숙이의 세 번째 남자?! 숨만 쉬면 플러팅하는 연하남 어떤데'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송은이는 "그동안 숙이를 이상형으로 뽑은 사람이 많았다. 그 가운데 무려 두 번이나 이상형이 김숙이라고 언급한 사람이 있다. 숙이를 언급한 집착남이 있다"며 윤종훈을 언급했다. 윤종훈은 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 이어 최근 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 김숙이 이상형이라 밝힌 바 있다. 이를 송은이가 본방송으로 보고 깜짝 놀랐다고. 이에 김숙은 "난 집착 있는 사람 싫어하는데"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

김숙은 "내가 따끔하게 얘기해야겠다. 더 이상 집착부리지 말라고 얘기해달라"며 윤종훈에게 전화 연결을 했다. 윤종훈이 전화를 받자마자 김숙은 "너 이렇게 집착 부리면 나 힘들다. 내 얘기하지 말랬지"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

윤종훈, '10년 이상형' 김숙에 공개 고백 "이 정도면 결혼해야, 1박 여행 가고 싶어"

윤종훈은 이상형 발언에 대해 "이게 10년 전부터 이어져오는 거다. 예전에 '비디오스타'에서 누나의 멋진 발상이 너무 좋고 누나처럼 생각하는 사람이 이상형이라고 한 이후부터 제가 게스트로 나가는 모든 프로그램의 작가님이 (물어본다)"라고 밝혔다. 이에 김숙은 "10년이면 나 너무 무섭다. 제발 나 싫어해주면 안 되니?"라고 농담했고 윤종훈 역시 "이 정도면 결혼했어야 되는 거 아니냐"며 웃음을 터뜨렸다.

송은이는 "너 프러포즈 한 거냐"고 짚었고 김숙은 "이 정도면 만나자. 만나고도 몇 번을 헤어졌겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

송은이는 "사실 연예인들이 한번 그렇게 얘기하면 쭉 가거나 '그게 프로그램에서 재밌게 하려고 한 거다' 이렇게 말하는데 넌 그렇게 안 하더라"라고 물었고 윤종훈은 "그렇게 했는데 그게 다 잘렸다"고 토로했다.

김숙은 "거짓말 하지 마라. 애써 숨기려 하지 마라. 고백은 고백대로 해놓고 편집이 된 거라고? 어이없다"고 새침하게 말했다. 이에 윤종훈은 "누나 저도 속상하다. 구본승 형님이랑 엄청 달콤하게"라며 "사람이 신기하게 왠지 신경이 쓰이더라. 집착남 됐다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

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