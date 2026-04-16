윤종훈, '10년 이상형' 김숙에 공개 고백 "이 정도면 결혼해야, 1박 여행 가고 싶어"

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[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 윤종훈이 '10년 이상형' 김숙에 공격적인 플러팅을 했다.

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15일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '팜프파탈 숙이의 세 번째 남자?! 숨만 쉬면 플러팅하는 연하남 어떤데'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송은이는 "그동안 숙이를 이상형으로 뽑은 사람이 많았다. 그 가운데 무려 두 번이나 이상형이 김숙이라고 언급한 사람이 있다. 숙이를 언급한 집착남이 있다"며 윤종훈을 언급했다. 윤종훈은 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 이어 최근 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 김숙이 이상형이라 밝힌 바 있다. 이를 송은이가 본방송으로 보고 깜짝 놀랐다고. 이에 김숙은 "난 집착 있는 사람 싫어하는데"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

김숙은 "내가 따끔하게 얘기해야겠다. 더 이상 집착부리지 말라고 얘기해달라"며 윤종훈에게 전화 연결을 했다. 윤종훈이 전화를 받자마자 김숙은 "너 이렇게 집착 부리면 나 힘들다. 내 얘기하지 말랬지"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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윤종훈은 이상형 발언에 대해 "이게 10년 전부터 이어져오는 거다. 예전에 '비디오스타'에서 누나의 멋진 발상이 너무 좋고 누나처럼 생각하는 사람이 이상형이라고 한 이후부터 제가 게스트로 나가는 모든 프로그램의 작가님이 (물어본다)"라고 밝혔다. 이에 김숙은 "10년이면 나 너무 무섭다. 제발 나 싫어해주면 안 되니?"라고 농담했고 윤종훈 역시 "이 정도면 결혼했어야 되는 거 아니냐"며 웃음을 터뜨렸다.

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송은이는 "너 프러포즈 한 거냐"고 짚었고 김숙은 "이 정도면 만나자. 만나고도 몇 번을 헤어졌겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

송은이는 "사실 연예인들이 한번 그렇게 얘기하면 쭉 가거나 '그게 프로그램에서 재밌게 하려고 한 거다' 이렇게 말하는데 넌 그렇게 안 하더라"라고 물었고 윤종훈은 "그렇게 했는데 그게 다 잘렸다"고 토로했다.

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김숙은 "거짓말 하지 마라. 애써 숨기려 하지 마라. 고백은 고백대로 해놓고 편집이 된 거라고? 어이없다"고 새침하게 말했다. 이에 윤종훈은 "누나 저도 속상하다. 구본승 형님이랑 엄청 달콤하게"라며 "사람이 신기하게 왠지 신경이 쓰이더라. 집착남 됐다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com