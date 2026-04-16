맹승지, 유흥업소 직원 오해 받고 분노 "노래방 도우미냐고…너무 기분 나빠"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 맹승지가 유흥업소 종사자로 오해 받아 분노했다.

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15일 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에서는 '맹승지, 개그우먼이 개그프로에서 안 뜨고 무한도전 리포터로 아는 '애는 착해'의 아이콘'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

탁재훈은 "들어오는데 여기 관계자 분께서 진짜 웃긴 얘기 할 거라고 나한테 귀띔해줬다"고 궁금해했다. 이에 맹승지는 "여기가 논현동이지 않냐. 제가 택시 내려서 '어디로 가는 거지?' 하는데 어떤 남자가 저를 보면서 지나가더라. 뚜벅뚜벅 걸어오더니 '출근하시는 거예요?'라고 하더라. 너무 기분 나쁘지 않냐"고 유흥업소 직원으로 오해받았다고 털어놨다.

맹승지는 "여기가 논현동이지 않냐. 옷 가게 앞에 있는데 약간 섹시한 옷을 많이 팔더라. 논현동이 그런 성지라는 소문을 많이 들었다. 미친 사람인가보다"라며 "'출근하시는 거냐' 해서 여기 PD님이 길 안내해주시는 줄 알았다. '어디 말씀하시는 거냐' 하니까 노래방이라 하더라. 너무 기분 나쁘지 않냐. 미친 사람인가 봐"라고 분노했다.

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신규진은 "그래서 뭐라 했냐"고 물었고 맹승지는 "'네? 저 연예인이에요'라고 했다. 너무 화가 나더라. 기분이 나쁘다 하니까 죄송하다 하고 갔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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모두가 웃음이 터진 가운데 맹승지는 "이게 옷이 얌전하지 않냐. 이게 노래방 출근룩 아니지 않냐. 내가 이렇게 날탱이 같이 생겼나 싶었다"고 억울함을 토로했다. 위에 걸쳤던 트위드 재킷까지 입고 온 맹승지는 "얌전하잖아. 교양 있어 보이지 않냐"고 억울했지만 탁재훈은 "놀 작정을 하고 나오신 분 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com