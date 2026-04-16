박성웅, 세 아들과 친해질 수 있을까…자식 농사 재정비('심우면 연리리')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '심우면 연리리' 박성웅이 세 아들과의 관계 회복에 나선다.

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16일 방송되는 KBS2 미니시리즈 '심우면 연리리'(극본 송정림 왕혜지, 연출 최연수) 4회에서는 성태훈(박성웅)이 성지천(이진우), 성지상(서윤혁), 성지구(양우혁) 세 아들과 '친해지기 프로젝트'에 돌입한다.

지난 방송에서 성가(家)네는 두 아들의 가출 사건으로 연리리 마을을 떠들썩하게 만들며 혼란에 빠뜨렸다. 여기에 장남 성지천의 의대 자퇴 사실까지 드러나며 연이은 위기상황에 성태훈은 충격에 휩싸였다. 특히 마음을 굳게 닫은 듯한 첫째 아들 성지천의 단호한 태도와 트라우마가 수면 위로 떠오르며 갈등의 골은 깊어졌다.

이날 방송을 앞두고 공개된 스틸컷에는 성태훈이 이전과는 달라진 모습으로 눈길을 끈다. 성태훈은 성지천의 자퇴 사실을 아내 조미려(이수경)에게 알리지 않은 채, 그간 자식들에게 무관심했던 자신을 돌아보며 '자식 농사'를 재정비하기로 결심한다. 그는 손수 아침 식사를 준비하고 먼저 아들들에게 말을 건네는 등 진심 어린 노력을 시작한다.

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하지만 갑작스러운 아버지의 변화에 세 아들은 어리둥절한 반응을 보여 웃음을 자아낸다. 특히 성지천은 여전히 아버지를 향해 냉랭한 태도를 유지해 마치 창과 방패 같은 팽팽한 긴장감을 형성한다. 극과 극으로 엇갈린 부자 관계에서 성태훈의 진심이 과연 세 아들에게 닿을 수 있을지 궁금해진다.

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조미려는 아이들을 찾아준 마을 주민들에게 감사 인사를 전하기 위해 부녀회장 남혜선(남권아)의 미용실을 찾는다. 앞서 부녀회 적응에 어려움을 겪었던 그는 다시 한번 관계 개선에 나서며 변화를 예고한다. 일명 '부녀회 조지기' 미션을 재시작한 조미려가 이번에는 마을 사람들의 마음을 얻을 수 있을지도 귀추가 주목된다.

한편 KBS2 미니시리즈 '심우면 연리리' 4회는 16일 오후 9시 50분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com