"제주도서 결혼" 한혜진, 부케 들고 간절한 손...이시언 "예식비 다 낼게"

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[스포츠조선 정안지 기자] 한혜진이 이시언 부부가 결혼했던 예식장의 연출에 감탄해 "여기서 꼭 결혼하겠다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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16일 유튜브 채널 '한혜진 Han Hye Jin'에는 "친한 오빠 만삭 화보"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한혜진은 이시언, 서지승 부부의 만삭 화보 1일 매니저로 변신해 서포트 하는 모습이 담겼다.

이시언 부부는 5년 전 결혼했던 식장에서 만삭 화보를 진행, 이때 한혜진은 부부와 스태프들을 위해 직접 케이터링을 직접 준비하는 것은 물론, 세심한 손길로 현장을 챙기며 분위기를 한층 따뜻하게 만들었다.

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잠시 후 만삭 화보를 위해 꽃단장을 하던 이시언은 "연출팀 장난 아니다. 꼭 여기서 결혼하거다"라며 예쁜 예식장에 관심을 보이는 한혜진을 향해 "네가 결혼하면 내가 예식비 내겠다"라고 했다. 이에 한혜진은 "안 할 거 같으니까 그냥 막 뱉는 거냐"라고 했고, 이시언은 "안 할 것 같으니까 막 뱉어봤다"라며 장난을 쳤다. 이에 한혜진은 "더 뱉어라. 예물도 해준다고 해라"라고 덧붙이자, 이시언은 "예물까지는 또. 예물 받고 또 바로 갈라설 수 있다"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한혜진은 제주도 꽃집에서 직접 주문한 화관을 꺼내 확인하며 또 한 번 세심함을 드러냈다. 혹시라도 훼손될 상황을 대비해 두 개를 준비했다는 그의 철저함에 이시언은 연신 감탄하며 고마움을 전했다.

그때 부케를 들고 있는 한혜진을 본 이시언은 "부케를 잡은 손이 간절해 보인다"라면서 "웨딩드레스 한번 입어라"고 했다. 이에 한혜진은 "모델이니까 웨딩화보 찍어본 적 있다. 신랑도 있었다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com