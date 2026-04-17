'김원효♥' 심진화, 1억 원치 명품백 팔러 갔다 굴욕 "반값 밖에 안나 와"

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 심진화가 남편 김원효에게 받은 '1억 원치' 명품 선물에 대해 솔직하게 털어놨다.

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16일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 심진화가 출연해 솔직한 입담을 자랑했다. 영상에서 심진화는 '남편 김원효에게 샤넬 가방 1억 원어치를 선물 받았다'는 기사에 대해 직접 입을 열었다.

서유정은 "그 기사를 보고 깜짝 놀랐다"고 언급하자, 심진화는 "맞다. 결혼 15년 동안 기념일마다 하나씩 사주다 보니 1억 정도가 된 것"이라고 설명했다. 이어 "개수로 따지면 15개에서 17개 정도 된다"고 밝혀 놀라움을 더했다.

심진화는 과거 어려웠던 시절을 떠올렸다. 그는 "결혼 전에는 너무 가난해서 30대 초반까지 5만 원 넘는 가방을 가져본 적이 없었다"면서, 당시에는 명품 가방을 드는 사람들을 이해하지 못했다고. 그는 "비싼 가방을 드는 사람들이 이해가 안 됐는데, 살아보니 좋더라"고 솔직한 속내를 전했다.

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또한 "신문 배달부터 안 해본 일이 없을 정도로 열심히 살았다"며 "지금은 그 노력의 대가를 받는 것 같다"고 덧붙였다. 특히 남편 김원효에 대해 "힘들던 시기에 나타난 사람이라 생명의 은인 같은 존재"라고 표현해 깊은 애정을 드러냈다.

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그런가 하면, 서유정이 '샤테크(샤넬+재테크)'를 언급하자, 심진화는 "어디서도 하지 않은 이야기다"라며 "저희가 돈 쪽으로 위기가 왔을 때 제가 샤넬백을 다 가지고 팔러 갔는데, 진짜 반값 정도 밖에 안나왔다"고 털어 놓았다. 이어 그는 "기본 스타일을 사야 되는데, 나는 특이한 것들을 좋아하니까"라고 '샤테크'가 되지 않는 이유를 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편 심진화는 지난 2011년 김원효와 결혼했다.

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olzllovely@sportschosun.com