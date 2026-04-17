“돈 내야 진짜 가족인가” 박위♥송지은, 월2990원 유료 소통 선언에 뿔난 팬심

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 박위·송지은 부부가 유튜브 채널 멤버십 유료화를 선언하자, '선한 영향력' 이미지와 맞물려 논란이 거세지고 있다.

Advertisement

지난 16일 유튜브 채널 '위라클'에는 '위라클의 가족이 되어주세요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박위는 채널 개설 7년을 맞아 구독자들과 보다 깊이 있는 소통을 위해 멤버십 서비스를 도입한다고 밝혔다. 그는 "많은 고민 끝에 패밀리십을 만들고 싶었다"며 "직접적으로 소통할 수 있는 창구를 넓히고 싶었다"고 설명했다.

멤버십 이용료는 월 2990원이다. 유료 회원에게는 전용 브이로그, 집밥 콘텐츠, 기존에 공개되지 않았던 영상 등 차별화된 콘텐츠가 제공된다. 송지은 역시 "더 솔직하고 깊은 이야기를 나누고 싶었다"며 "유료로 함께하는 만큼 더 좋은 콘텐츠로 보답하겠다"고 강조했다.

Advertisement

하지만 영상 공개 직후 반응은 엇갈렸다. 특히 기존 팬층을 중심으로 비판 여론이 빠르게 확산됐다. 일부 누리꾼들은 "이 채널의 본질은 공감과 진정성이었는데 변질된 느낌" "결국 소통도 돈으로 나누겠다는 거냐" "선한 영향력을 내세우던 채널이 맞나" 등 날선 반응을 쏟아냈다. 그간 장애 인식 개선과 진솔한 이야기로 지지를 받아온 채널인 만큼 유료화에 대한 거부감이 더 크게 작용했다는 분석도 나온다.

Advertisement

특히 '선한 영향력'이라는 이미지로 구축된 신뢰와 유료화라는 선택 사이의 간극이 이번 논란의 핵심이라는 시각도 있다. 무료로 공유되던 진정성 있는 서사가 유료 콘텐츠로 확장되는 과정에서 일부 시청자들이 거리감을 느끼고 있다는 분석도 나온다.

반면 이들을 옹호하는 목소리도 있다. "가입은 선택일 뿐 강요가 아니다" "콘텐츠 제작에도 비용이 드는 만큼 정당한 구조" "더 좋은 콘텐츠를 위한 시도"라는 의견도 이어지는 모습이다.

Advertisement

'위라클'의 멤버십 도입이 기존 팬덤을 유지하며 새로운 수익 모델로 자리 잡을지 아니면 이미지 타격으로 이어질지 귀추가 주목된다.

Advertisement

한편 박위는 2014년 사고로 전신마비 판정을 받았지만 재활을 통해 일상을 회복하며 많은 이들에게 희망을 전해온 인플루언서다. 2024년 송지은과 결혼 이후에는 부부의 일상과 이야기를 공유하며 채널을 운영해왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com