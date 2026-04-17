게이머 출신 유명 배우, 日서 어깨빵 당해...고의 충돌 '부츠카리' 생중계 포착

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[스포츠조선 박아람 기자] 일본 번화가에서 일부러 어깨를 부딪치고 지나가는 이른바 '어깨빵', 일본어로 '부츠카리(ぶつかり)' 피해를 한국 유명 프로게이머 출신 배우 민찬기도 겪은 사실이 전해졌다.

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민찬기는 지난 16일 인터넷 방송인 박진우와 함께 일본 후쿠오카에서 야외 생방송을 진행하던 중 이 같은 상황을 마주했다.

온라인에 퍼진 영상에는 민찬기 일행이 길을 걷는 가운데, 한 남성이 일부러 동선을 틀어 빠르게 접근하는 모습이 담겼다. 이 남성은 일행과 충돌할 듯 어깨를 밀며 스쳐 지나갔지만, 민찬기가 재빨리 몸을 피해 직접적인 접촉은 피했다.

그러자 해당 남성은 걸음을 멈추고 뒤를 돌아보며 민찬기 일행을 응시하는 등 위협적인 태도를 보였다. 이어 뒤따르던 다른 남성들 역시 일행 바로 옆을 스쳐 지나가 긴장감을 더했다.

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당시 민찬기는 "남자들이 일부러 왔다 갔다 하면서 부딪치려는 거 봤냐. 내가 피했다"며 당황한 반응을 보였다.

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민찬기가 겪은 '부츠카리'는 최근 일본에서 사회 문제로 떠오르고 있는 행위다. 주로 혼잡한 거리에서 약자를 대상으로 고의로 몸을 부딪치고 지나가는 방식으로, 도쿄 신주쿠 등 주요 번화가를 중심으로 피해 사례가 꾸준히 보고되고 있다.

특히 최근에는 외국인 관광객 증가와 맞물려 한국·대만·중국 등 동아시아 방문객들 사이에서도 피해 경험이 확산되고 있다.

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실제로 올해 초 도쿄 시부야의 스크램블 교차로에서는 한 여성이 대만인 소녀를 어깨로 밀치는 장면이 공개돼 논란이 됐으며, 2024년에는 나고야에서 한국인이 비슷한 피해를 겪었다는 사례도 알려졌다.

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일본 내 설문조사에서도 약 14%가 직접 피해를 경험했다고 답하는 등 문제가 심각한 수준으로 나타났다.

한편 이 같은 상황이 이어지자 외교 당국도 주의를 당부하고 나섰다. 주일 중국 대사관은 최근 자국민들에게 "혼잡한 장소에서 타인과 거리를 유지하고 보행 중 스마트폰 사용을 자제하라"며 안전 수칙을 안내했다.

민찬기는 2006년 스타크래프트 프로게이머로 데뷔해 활동했으며, 이후 배우로 전향한 뒤 현재는 개인 방송 플랫폼에서 BJ로 활동 중이다.

tokkig@sportschosun.com