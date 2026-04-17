박해준, '모자무싸' 제발회 포토타임 중 휘청…"고릴러처럼 나와" 민망

17일 상암 스탠포드호텔에서 열린 'jtbc토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회가 열렸다. 포토타임 도중 넘어질 뻔한 배우 박해준. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해준이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회에서 분위기 메이커로 활약을 펼쳤다.

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박해준은 17일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 제작발표회에서 "비록 넘어진 사진이지만, 사진 기자님들이 찰나의 순간을 담아주셔서 감사하다"라고 했다.

'모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 통해 신드롬을 일으킨 박해영 작가와 '동백꽃 필 무렵', '웰컴 투 삼달리' 차영훈 감독이 의기투합해 기대를 모았다.

17일 상암 스탠포드호텔에서 열린 'jtbc토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 박해준. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

박해준은 본격적인 공통 인터뷰 시작에 앞서 진행된 포토타임에서 포즈를 취하던 중 넘어질 뻔해 현장을 웃음바다로 물들였다. 이에 그는 "제작발표회 시작 전부터 사진이 많이 올라왔더라. 제가 넘어진 사진이지만, 찰나의 순간을 잘 찍어주셔서 감사하다"며 "대신 사진만 보고 '왜 저러나' 싶을 수 있으니까, 왜 그렇게 됐는지 이유를 써달라. 그럼 너무 감사하겠다. 사진이 너무 고릴라처럼 나왔다"고 너스레를 떨었다.

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박해준은 한때 시인이었으나 과거에 대한 깊은 참회와 후회 속에서 살아가는 황진만을 연기했다. 그는 "오늘의 제 모습처럼 본인의 과오를 자책하며 자괴감과 싸우는 캐릭터다. 스스로 무덤을 파고 괴로워하는 인물이다. 저와는 너무 다른 인물이고, 매력적인 캐릭터다"고 소개했다.

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한편 JTBC '모자무싸'는 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com