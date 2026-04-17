'범죄도시' 마동석 실제 모델, 현실은 '음주운전' 재판…사고 내고 "기억 안 나" 황당 진술

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[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '범죄도시' 속 형사 '마석도'의 실제 모델로 알려진 경찰관이 음주운전 혐의로 재판에 넘겨졌다.

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17일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사1부(부장 신도욱)는 도로교통법상 음주운전 혐의로 서울 수서경찰서 소속 A 경위를 지난 15일 불구속 기소했다.

A 경위는 지난해 11월 24일 오후 8시 30분께 서울 강남구 강남세브란스병원 인근에서 술에 취한 상태로 차량을 운전하다 접촉 사고를 낸 혐의를 받는다.

사고로 인한 인명 피해는 없었지만, 당시 A 경위의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.08% 이상이었던 것으로 조사됐다.

영화 '범죄도시'

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A 경위는 경찰 조사에서 "만취 상태로 차량에서 내린 이후의 상황만 기억난다"는 취지로 진술하며 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.

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해당 사실이 알려진 이후 경찰은 A 경위를 직위해제 조치했다.

한편 A 경위는 배우 마동석이 연기한 '마석도' 캐릭터의 실제 모델로 알려진 인물로, 영화 제작 과정에서 형사들의 실제 경험담을 바탕으로 캐릭터가 구상된 것으로 전해졌다.

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tokkig@sportschosun.com