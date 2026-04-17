'모자무싸' 차영훈 감독 "'대군부인'과 시청률 대결? 마음이 불판 위에 있는 기분"

17일 상암 스탠포드호텔에서 열린 'jtbc토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 차영훈 PD와 주연배우들. 상암=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 차영훈 감독이 '모두가 자신의 무가치함과 싸운다' 첫 방송을 앞둔 소감을 전했다.

Advertisement

차영훈 감독은 17일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 JTBC 새 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 제작발표회에서 "첫 방송을 앞두고 마음이 불판 위에 있는 것 같다"라고 했다.

'모자무싸'는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 작품이다. '나의 아저씨', '나의 해방일지' 등을 통해 신드롬을 일으킨 박해영 작가와 '동백꽃 필 무렵', '웰컴 투 삼달리' 차영훈 감독이 의기투합해 기대를 모았다.

차 감독은 작품에 대해 "누구나 살면서 가치 있는 사람, 특별한 사람, 중요한 사람이 되기 위해 최선을 다해 살지 않나. 스스로가 원하면 상관없는데, 보통은 타인과 비교하는 삶을 살게 된다. 이런 과정에서 시기니 질투니 못난 감정들이 많이 올라오게 되고, 그런 마음으로 20년간 살아온 사람이 저희 드라마의 주인공"이라며 "20년째 영화감독으로 데뷔 못하고 살아온 황동만 역할에 구교환 배우가 합류했다. 그와 친하게 지냈던 주변 모든 사람들이 다 성공했고, 그런 동만의 곁에도 '너도 존재 가치가 있다'고 말해주는 사람이 나타난다. 주변 사람들이 동만이를 안아주면서 각자 자신들이 가진 무가치함을 극복해 나간다"고 소개했다.

Advertisement

이어 아이유와 변우석이 주연을 맡은 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'을 비롯해 쟁쟁한 경쟁작들과 시청률 대결을 앞둔 소감도 전했다. 차 감독은 "첫 방송을 앞두고 마음이 불판 위에 있는 것 같다. 제가 다 잘못한 것 같고, 다시 첫 촬영날로 돌아가고 싶다. 물론 시청자 분들께 많은 사랑을 받아서 객관적인 수치가 잘 나오고 화제성도 높으면 좋겠지만, 그렇다고 이 불안감이 사라지진 않을 것 같다. 부디 시청자 분들이 재밌게 보신 작품 중에 하나가 '모자무싸'이길 바란다"고 바람을 내비쳤다.

Advertisement

한편 JTBC '모자무싸'는 18일 오후 10시 40분 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com