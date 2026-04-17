효민, 아픈 팬 위해 병실 찾았다...'편스토랑' 출연료 전액 기부 '감동'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 효민이 아픈 팬을 위해 병실을 직접 찾고 출연료 전액을 기부하는 선행을 펼쳤다.

Advertisement

효민은 17일 자신의 SNS를 통해 한 팬과의 특별한 만남을 공개했다.

그는 "천사 같은 사회복지사님 덕분에 소중한 인연으로 규민이를 만날 수 있었다"고 전했다.

사연은 한 사회복지사의 메시지에서 시작됐다. 해당 메시지에는 티아라의 팬인 환자가 병실에서 무대 영상을 반복 시청하며 위로를 받고 있다는 내용이 담겨 있었다.

Advertisement

특히 효민을 '최애 멤버'로 꼽고 있다는 사실이 전해지며 관심을 모았다.

Advertisement

당초 사회복지사는 짧은 응원 영상만을 부탁했지만, 효민은 이를 넘어 직접 병원을 찾았다.

그는 "얼마 전 생일이었다는 이야기를 듣고 아침 일찍 금귤을 사 작은 케이크를 만들어 갔다"고 밝혔다.

Advertisement

또한 효민은 "직접 눈을 마주하고 이야기를 나누다 보니 마음을 더 전하고 싶어졌다"며 "이번에 출연했던 '편스토랑' 출연료 전액을 병원 측에 전달하고 왔다"고 덧붙였다.

Advertisement

영상 메시지 요청에 병문안은 물론 기부까지 더한 효민의 행동은 팬들에게 깊은 감동을 안기고 있다.

한편 효민은 지난해 4월 금융업계에 종사하는 비연예인과 결혼했다.

narusi@sportschosun.com