박명수, 장항준 ‘해피투게더’ MC 합류에 발끈 “내가 살려놨는데 왜”

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박명수가 KBS 2TV 예능 프로그램 '해피투게더'의 귀환 소식을 두고 솔직한 반응을 보였다.

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박명수는 17일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 새롭게 돌아오는 '해피투게더'를 언급하며 "내가 살려놨는데 왜 장항준 감독이 들어가"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 함께 있던 전민기가 "조만간 연락이 갈 것 같다"고 하자 "됐다. 안해도 돼"라고 답하며 특유의 직설적인 농담을 덧붙였다.

한편 박명수는 연예계 데뷔 35년 차를 맞은 가운데, 현재 11년째 '라디오쇼'를 진행하고 있다. 그는 "40주년도 가능하냐"는 질문에 "가능하다. 라디오를 너무 좋아하고 매일 매일 나와서 일할 수 있다는 기쁨이 너무 크기 때문에 계속 나올 것이다. 일하다 죽는 게 제일 행복한 거다. 그것도 공중파 3사 프로그램을 하다 죽어야 된다. 그래야 산재처리가 많이 된다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 영화 '왕과 사는 남자'로 '천만 감독' 반열에 오른 장항준 감독이 6년 만에 부활하는 KBS '해피투게더' 진행을 맡게 됐다.

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KBS는 장 감독이 오는 7월 첫 방송하는 KBS 2TV 예능 프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'에서 유재석과 함께 MC로 활약한다고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com