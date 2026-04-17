'도합 93세 득녀' 럭키, 인도 재벌이었다 "건물만 9채 있어"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자] 인도 출신 방송인 럭키가 아빠가된 근황을 전했다.

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17일 MBC 예능 '라디오스타' 측은 '파파 GO! ALL 대디 PROJECT : 류진, 기태영, 럭키, 송하빈' 특집 선공개 영상을 공개했다. 이번 방송은 '올 대디 프로젝트' 편으로, 가장의 책임을 짊어진 연예계 대표 아빠들이 총출동해 눈길을 끌었다.

먼저 비주얼 미남 류진은 "학교 다닐 때 인기가 엄청 많았다"고 자랑하면서도, 두 아들에 대해 "걔네들은 아빠 유전자에 대해 고마운 마음이 전혀 없다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

'사랑꾼'으로 유명한 기태영은 아내 유진을 향한 변함없는 애정을 드러냈다. 그는 "제가 만날 수 있는 최고의 여자"라며 "모든 시간을 가족 중심으로 계획한다. 저녁 6시 이후에는 약속을 잡지 않는다"고 밝혀 '가정형 남편'의 면모를 보였다.

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최근 아빠가 된 럭키 역시 기쁜 소식을 전했다. 그는 "얼마 전 아기가 태어났다"며 "아내와 제 나이를 합치면 93세"라고 밝혀 축하를 받았다.

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이어 김구라가 "인도에 건물이 9채 있다고 들었다"고 묻자, 럭키는 건물 가치를 언급했고, 해당 금액은 방송에서 묵음 처리됐음에도 패널들의 놀라움을 자아냈다. 송하빈이 "그걸 9채나 소유하고 있는 거냐"고 묻자, 럭키는 "제 건 아니다. 다 공수래공수거"라고 재치 있게 받아쳐 웃음을 더했다.

마지막으로 '춘봉이 아빠' 송하빈은 자신의 반려묘를 자랑했다. 그는 "춘봉이는 조회수 1위를 기록한 적도 있다"며 "소녀시대 유리, 아이브, 시우민, BTS 지민까지 샤라웃을 해줬다"고 밝혀 이목을 집중시켰다.

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네 사람의 각기 다른 '아빠 이야기'는 웃음과 공감을 동시에 안기며 본 방송에 대한 기대감을 높였다. 해당 방송은 오는 22일 수요일 밤 10시 30분 방송된다.

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한편 인도 출신 럭키는 지난해 9월 한국인 신부와 결혼했다. 특히 48세인 럭키와 45세 아내가 자연 임신에 성공, 올해 1월 건강한 딸을 출산해 많은 응원과 축하를 받았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com