곽튜브 아내 얼마나 예쁘길래..전현무 "제수씨 닮은 아기 너무 예뻐"(전현무계획3)

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[스포츠조선 김소희 기자] 유튜브 겸 방송인 곽튜브가 아빠가 된 근황을 전했다.

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17일 방송된 MBN '전현무계획3' 오프닝에서는 서울 뒷골목 편이 예고됐다.

아날 전현무는 삼청동을 찾아 "정확히 1년 1개월 만에 왔다"면서 "벌써 1년이 지나 여기에 다시 오게됐다"며 감회에 젖었다.

이어 "1년 1개월 전 너는 미혼이지 않았냐"라며 "지금은 유부남에 애아빠가 됐다"고 축하 인사를 건넸다.

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그러면서 "애기가 너무 예쁘다. 완벽하게 제수씨 닮았다"라고 칭찬해 웃음을 자아냈다.

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곽튜브는 "아내랑 똑같이 생겼다. 아기 사진 비교해봤다. 저는 하나도 안닮았다"고 인정해 웃음을 안겼다.

한편, 곽튜브는 지난해 10월 11일 서울 여의도 한 호텔에서 5살 연하 공무원 아내와 비공개 결혼식을 올렸다

이후 지난 24일 곽튜브는 "따뜻한 봄에 아빠가 됐다"라면서 출산 소식을 알렸다. 이어 엄마를 꼭 닮은 눈망울을 자랑 중인 아들을 공개하며 "엄마를 많이 닮았다. 열심히 살겠습니다. 감사합니다"라면서 가장으로서의 책임감을 드러냈다.