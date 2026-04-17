임성한 작가, 또 은퇴 암시 발언 "드라마 더 써야 되나 싶어, 건강에 치명적"

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[스포츠조선 이우주 기자] 임성한 작가가 은퇴 암시 발언을 했다.

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17일 임성한 작가는 엄은향의 유튜브 라이브 방송을 통해 전화 연결을 했다.

36년 만에 처음으로 자신을 드러낸 임성한 작가는 엄은향에게 먼저 연락한 이유를 밝혔다. 임성한 작가는 "왜 엄은향 씨한테 연락했냐면 주위에서 엄은향 유튜브를 아냐고 말이 나왔다. 혼자 모든걸 한다 하는데 그게 얼마나 어려운지 잘 안다. 그래서 연락했다"고 밝혔다.

특히 임성한 작가는 드라마마다 나오는 음식인 밀전병에 대해서도 언급했다. 임성한 작가는 "몰랐는데 내가 밀전병을 이렇게나 많이 썼나 싶어서 나도 놀랐다. 확인한 순간 시청자 분들에게 미안하다. 에피소드 변화를 줘야 하는데 같은 걸 이렇게나 많이 썼구나 싶다. 오늘 죄송하단 말씀 드린다"고 밝혔다.

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조사를 생략하거나 도치법을 쓰는 등 드라마에서 특유의 말투로 매번 화제가 되는 임성한 작가는 "내 기사에 그런 게 많아서 지인들한테 '내가 말할 때 이상하냐' 물어봤더니 안 이상하다더라"라고 토로했다.

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임성한 작가는 "근데 그걸 글로 풀려고 하면 차별화가 되는 거 같은데 처음 KBS로 데뷔했을 때 모 중견 배우께서 내 대본이 구어체가 아니라더라. 내가 좀 자존심이 세서 내가 이런 지적을 듣다니 싶었다"며 "그때부터 사람들이 말하는 걸 유심히 들었는데 사람들이 말하는 걸 보니 도치법 쓰고 난리가 났더라. 그래서 이후부터 실제 말하는 것처럼 한다"고 밝혔다.

엄은향은 "차기작에 저를 쓸 생각 있냐"고 물었고 임성한 작가는 "지금은 드라마를 더 써야 되나 싶다 드라마는 몇 년 쉴까 생각 중"이라며 충격 발언을 했다.

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2015년 은퇴 의사를 밝히고 6년간 쉬었던 임성한 작가는 "전에 드라마를 안 쓰던 게 건강에 치명적으로 안 좋기 때문에 영화만 써야지 했는데 영화가 코로나19로 인해 산업이 죽었다. 그래서 몇 년 간 쉬었는데 이번에 엄은향 님을 진작 알았으면 말 못하는 간호사 역할이 세 분이 됐을 거다"라며 너스레를 떨었다.

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wjlee@sportschosun.com