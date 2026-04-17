곽선영, 충격 실화 "4살 때 납치 당해, 슈퍼마켓 주인이 막아줬다"(혤스클럽)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 곽선영이 어린 시절 납치될 뻔한 아찔한 경험을 털어놨다.

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17일 유튜브 채널 '혤's클럽'에는 '팀 허수아비 너무 웃겨서 저도 이 팀에 끼고 싶어요.. I 혤's club ep73 박해수 이희준 곽선영'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 드라마 '허수아비' 주연 배우 박해수, 이희준, 곽선영이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 혜리는 "가장 어렸을 때 기억이 언제냐"고 질문했고, 배우들은 각자의 유년 시절을 떠올리며 이야기를 나눴다.

곽선영은 "저는 4살 때 기억이 난다"며 충격적인 과거를 조심스럽게 꺼냈다. 그는 "누가 길에서 저를 업어 갔다. 납치였다"고 밝혀 현장을 놀라게 했다.

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이어 "어떤 아저씨가 저를 안고 계속 가고 있었고, 저는 울고 있었다"며 "그때 자주 가던 슈퍼마켓 아저씨가 상황을 보고 큰소리로 실랑이를 벌이며 막아주셨다"고 회상했다.

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또 "나중에 어머니에게 들어보니 실제로 저를 데려가려 했던 상황이었다"며 "슈퍼마켓 주인분이 저를 알고 계셔서 '부모도 아니고 친척도 아니지 않냐'며 싸워주셨다고 한다"고 설명했다.

곽선영은 "그분이 정말 은인"이라고 거듭 감사한 마음을 전했다.

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한편 세 사람이 출연하는 ENA 새 월화드라마 '허수아비'는 연쇄살인 사건의 진범을 쫓던 형사가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조를 펼치게 되는 이야기를 그린 작품이다. 오는 4월 20일 밤 10시 첫 방송된다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com