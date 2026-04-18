아이유, 대체 얼마나 마른 거야..변우석 "너무 가벼워, 손 부들부들 떨렸다"(대군부인)

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[스포츠조선 김소희 기자] 드라마 '21세기 대군부인'에서 변우석이 아이유의 예상치 못한 가벼움에 놀란 비하인드를 전했다.

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18일 MBC '21세기 대군부인' 측은 17일 방송된 3회 비하인드 영상을 공개했다. 해당 장면은 이안대군(변우석)이 쓰러진 성희주(아이유)를 안아 올리는 신이었다.

촬영 중 아이유는 변우석에게 안기자마자 "으아", "히융" 등 귀여운 추임새를 내며 분위기를 깨 웃음을 자아냈고, 이를 본 변우석은 결국 웃음을 참지 못해 NG를 냈다. 이에 아이유는 "내가 어떻게 해주면 되냐"고 물었고, 변우석은 "그냥 소리만 내지 마라. '히융' 이런 거"라며 다시 웃음을 터뜨렸다.

이어진 재촬영에서 아이유는 약속대로 소리를 내지 않으며 진지하게 임했지만, 앞선 장면이 떠올라 결국 변우석이 다시 웃음을 터뜨리고 말았다. 변우석은 "죄송하다. 이번엔 진짜 참아보겠다"며 미안해했다.

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세 번째 촬영에서 두 사람은 마침내 성공적으로 장면을 완성했다. 하지만 아이유는 자신을 들어 올리는 동안 변우석이 부들부들 떨었다고 장난스럽게 놀렸고, 변우석은 "힘들어서가 아니라, 어느 정도 무게감이 있어야 받쳐지는데 너무 가벼워서 오히려 손이 떨렸다"고 비하인드를 전하며 웃음을 더했다.

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한편 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스 드라마다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com