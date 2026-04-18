故김창민 살해범 "억울하다" 뻔뻔한 인터뷰…목격자 "잔인한 폭행" 반전 실체

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[스포츠조선 이지현 기자] '궁금한 이야기 Y'에서는 故 김창민 감독의 폭행 사망 사건의 피의자 이 씨의 단독 인터뷰를 공개했다. 하지만 피의자와 목격자의 진술이 엇갈리고 있다.

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17일 방송된 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 故 김창민 감독의 폭행 사망 사건의 피의자 이 씨의 인터뷰가 공개됐다.

이날 이 씨는 카메라 앞에 앉아 "저는 피해자인 고인이 되신 김창민 감독님한테 일단 진짜 사죄를 엄청 드리고 싶다. 저는 제가 잘못한 걸 알고 있다"라면서도 "제 입장에선 사실관계에 대해서 점점 더 멀어지는 상황이 계속 생기고 있다"며 억울함을 호소했다.

그는 사건 경위에 대해 "술집에 가서 술 마시면서 떠들 수 있는데, 김창민 감독이 저희를 보고 욕설을 하면서 'XX들아 조용히 좀 처먹어라' 그렇게 얘기를 했고 하자마자 제가 바로 '죄송합니다' 하면서 고개를 숙였다"면서, 하지만 김창민 감독이 사과를 받지 않고 계속 시비를 걸어와 불가피 하게 싸움이 일어났다고 주장했다.

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이 씨는 "처음엔 제가 폭행한게 맞으니까, 하지만 그 외적인 내용은 다 사실이 아니다"라며 "기절은 안 하셨다", "8대라고 하시는 분 있고, 사커킥 10대라고도 하시는 분 있는데 딱 3대 혼자 때렸다. 그걸로 의식을 잃을 줄은 상상도 못했다"라며 억울한 부분을 언급했다.

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하지만 당시 현장에서 이 씨의 동행인 인 최 씨는 상반된 주장을 했다. 최 씨는 "뒤에서 백초크를 하니까 기절했다. 저는 봤다"면서 "근데 거기서 이 씨가 비아냥 거렸다.'장애인이랑 밥 먹는 게 뭐 대수냐' 이런 식으로 했다"고 설명했다.

또한 "참고인 조사에서 (CCTV를) 봤다. 저도 혼자서 때린 줄 알았는데, 두 명이서 같이 ??리더라. 얼굴을 잔인하게 때리고 있었다"라며 이 씨의 주장에 반박했다.

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그런가 하면, 또 다른 피의자 지인은 "사고 이후에도 그냥 동네에서 똑같이 다녔다. 죄책감 전혀 없다. 원래 술 먹고 홀덤(카드게임) 하고 그냥 시끄럽게 똑같이"라며 사건 이후의 피의자 행보에 대해 언급했다. 이어 "'그냥 진짜 죽여버릴 걸 그랬다. 분이 안 풀린다. 한 대 때렸는데 자버렸다', '와서 까불길래 한번 또 (주먹을( 꽂아서 또 재워버렸다' 사람이 쓰러진 거를 재웠다라고 표현하더라. 반성은 전혀 없었다. 여기저기 떠들고 다녔다"고 이야기 했다.

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한편 김창민 감독은 지난해 10월 경기 구리시의 한 식당에서 시비 끝에 집단 폭행을 당해 뇌출혈로 쓰러졌고, 이후 뇌사 판정을 받아 장기기증을 통해 4명에게 생명을 나누고 세상을 떠났다. 이후 유족은 초동 수사가 미진했다며 강하게 문제를 제기했고, 사건을 넘겨받은 검찰은 전담수사팀을 꾸려 사실상 재수사에 착수한 상태다.

olzllovely@sportschosun.com