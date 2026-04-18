"5분 만에 40억 팔아" 여에스더 영양제 사업, 中서 초대박 났다

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[스포츠조선 김소희 기자] 의사 여에스더가 중국 라이브커머스에서 놀라운 매출 성과를 거둔 비하인드를 공개했다.

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17일 유튜브 채널 '여에스더의 에스더TV'에는 "에스더 덕분에 나 너무 행복해...?? l 열흘만에 재회한 여홍부부의 밀린 토크"라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 홍혜걸은 2주간의 제주 출장을 마치고 아내 여에스더와 오랜만에 재회했다. 이날 그는 "내가 제주도 가 있을 때 뭐 했냐"고 물었고, 여에스더는 "정말 좋았다. 나 정말 열심히 살았다"며 "나 엄청 큰일 했다"고 말문을 열었다.

여에스더는 중국 인플루언서 신바, 단단과 함께 라이브커머스 방송을 진행했다며 "몇 분 이야기했더니 5분 안에 다 팔렸다"고 자랑했다. 이어 "설명 시작하고 '구매 시작합니다' 하자마자 1분 안에 끝났다"며 "그렇게 40억을 팔았다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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이에 홍혜걸은 "뭐? 얼마? 5분에 40억?"이라며 깜짝 놀랐고, 여에스더는 당시 현장을 떠올리며 "스태프들이 다 나한테 몰려와 '엄지척'을 했다"고 전했다.

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홍혜걸은 "많이 팔았다고 자기 자랑하는 거냐"며 너스레를 떤 뒤 "당신 왜 이렇게 중국에서 인기가 많냐"고 감탄했다. 여에스더는 "중국인들이 '운명전쟁49'를 본다더라"며 "그래서 중국어를 좀 배워볼까 싶다"고 웃어 보였다.

또한 여에스더는 AOA 출신 초아와 함께 진행한 홈쇼핑에서도 "20억을 팔았다"고 밝혔고, 홍혜걸은 "내가 제주에 가 있는 동안 열심히 했구나"라며 흐뭇하게 말했다.

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한편 서울대 의대 출신인 여에스더는 의사이자 영양제 사업가로, 최근 매출 3000억 원대를 기록한 것으로 알려졌다. 강남 대치동 아파트를 매입해 35억 원 상당의 시세 차익을 본 사실도 화제가 된 바 있다.

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다만 그는 쾌감을 느끼지 못하는 무쾌감증(anhedonia·안헤도니아) 증상을 겪고 있다고 밝혀 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.