'문희준♥' 소율, 건강 이상으로 격리 생활 중…초토화된 집 "상한 음식 먹어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '재미하우스' 소율이 장염으로 앓아누웠다.

Advertisement

17일 문희준 소율 부부의 유튜브 채널 '재미하우스'에서는 '엄마가 아플 때 집에서 벌어지는 일?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

카메라를 켠 문희준은 딸 희율 양에게 "지금 무슨 상황이냐"고 물었고 희율 양은 "엄마가 아프다"고 밝혔다.

문희준은 "엄마가 이틀째 누워있다. 엄마가 아프니까 뭔가 멈춰있는 거 같다"며 소율의 건강 이상을 알렸다.

Advertisement

소율이 앓아 누우면서 집안은 초토화가 됐다. 문희준은 "지금 우리집 상태가 엄청나다. 치킨 먹은 것도 그대로 남아있다. 장난감도 그대로 있다"며 난리가 난 집을 공개했다.

Advertisement

이에 이틀 동안 희율 양이 소율 대신 설거지를 했다고. 문희준은 "아빠가 설거지 하지 말라고 괜찮다고 했는데 왜 한 거냐"고 물었고 희율 양은 "엄마가 힘들까 봐. 엄마가 가끔씩 일어날 때가 있는데 그때는 엄마가 할 일을 한다. 그래서 내가 더 빨리 해주고 싶었다"고 밝혀 문희준을 감동받게 했다.

남은 치킨을 보관하려는 문희준에 희율 양은 "만약에 보관해두면 상해서 아플 수도 있지 않냐. 그래서 버리는 게 나을 거 같다"고 밝혔다. 희율 양이 남은 음식에 예민해진 이유가 있었다. 소율이 상한 음식을 먹고 탈이 난 것.

Advertisement

문희준은 "그날 먹었던 것 중에 김밥, 마라탕이 있었다. 김밥은 엄마 혼자 먹었다. 오래된 게 아니다. 아침에 산 걸 저녁에 먹은 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

방에 홀로 격리 중인 소율은 아이들이 옮을까봐 마스크까지 끼고 있었다. 문희준이 "장염은 안 옮아"라며 웃었지만 소율은 "아니다. 옮는다 선생님이 바이러스라고 했다"라고 아이들을 걱정했다.

wjlee@sportschosun.com