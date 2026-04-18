최다니엘, 샤워 중 '알몸 노출사고'…안재현 "왜 문 안 잠가" 경악

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 최다니엘이 구기동 프렌즈에서 거침없는 자연인의 면모를 드러내 화제다.

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지난 17일 방송된 tvN 예능 프로그램 '구기동 프렌즈'에서는 한 지붕 아래 동거를 시작한 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진의 설레는 첫날밤 풍경이 담겼다.

이날 사건은 멤버들이 저녁 식사를 마친 뒤 취침 준비를 하던 중 발생했다.

편안한 옷으로 갈아입은 안재현이 화장실 문을 무심코 열었다가, 샤워 중이던 최다니엘의 알몸을 마주한 것.

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예기치 못한 상황에 안재현은 당혹감을 감추지 못하며 비명을 섞은 웃음을 터뜨렸다.

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"형, 문을 왜 안 잠가!"라며 질타하는 안재현의 반응에 최다니엘은 오히려 평온했다.

그는 "문을 왜 잠가?"라고 당당하게 반문하며 특유의 엉뚱한 매력을 발산했다.

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눈을 가린 채 폭소를 멈추지 못하는 안재현이 "씻으면서 문을 안 잠그면 어떡하냐"고 재차 묻자, 최다니엘은 "본 사람이 손해지, 왜 봐?"라는 기적의 논리를 펼쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

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앞서 최다니엘은 입주 전 인터뷰를 통해 공동생활 중 가장 걱정되는 부분으로 샤워 시간을 꼽은 바 있다.

그러나 걱정이 무색하게도 동거 첫날부터 샤워실 문을 열어두는 개방적인 모습으로 앞으로의 험난한 동거 생활을 예고했다.

한편, 개성 넘치는 스타들의 리얼 동거기를 담은 구기동 프렌즈는 매주 시청자들에게 신선한 웃음을 선사하고 있다.

narusi@sportschosun.com