'추성훈 父' 추계이, 골프 중 심장마비로 숨져…벌써 3년 흘렀다

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[스포츠조선 김준석 기자] 종합격투기 선수 겸 방송인 추성훈의 아버지인 추계이 씨가 사망한 지 2년이 지났다.

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추성훈의 아버지 추계이 씨는 지난 2023년 4월 18일 골프 도중 심장마비로 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 72세.

고 추계이는 재일 한국인 3세이자 유도선수 출신으로, 아들인 추성훈과 손녀인 추사랑과 함께 KBS 2TV 육아 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 얼굴을 알렸다.

아버지의 사망 이후 추성훈은 ENA 새 예능프로그램 '최화정 김호영의 보고싶었어'에 출연해 아버지와의 추억을 공개한 바 있다.추성훈은 "한국에 있을 때 갑자기 전화가 왔다. 갑자기 심장마비가 됐다더라. 당연히 깜짝 놀랐다. 도착했을 때는 돌아가셨다. 마지막 얼굴이라도 보게 돼서 좋았다"라고 당시 상황을 설명했다.

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그는 "제가 3살부터 유도를 시작했다. 유도 띠를 아버지가 처음으로 묶어주셨을 것이다. 아버지 돌아가실 때 제 유도복을 입혀드리고 아버지 허리에 제가 띠를 묶어 드렸다. 아버지는 이런 느낌이었구나. 슬픈 게 아니라 좋은 기회였다"라고 말했다. 추성훈은 "아시안 게임이 저한테 큰 의미가 있었다. 그때 아버지가 제일 기뻐했다. 금메달을 같이 넣어서 같이 가지고 가시라고 (넣어 드렸다)"라고 덧붙였다.

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추성훈은 "저는 아버지께 배운 것이 여러 개 있지만 '당연한 것' 있지 않냐. '당연한 것을 당연하게 생각하지 말아라'라고. 돌아가신 것을 당연한 것으로 생각하니 마음이 좀 편해진다. 오히려. 재밌게 골프 치다가 돌아가셨으니. 그 나름대로 저는 좋다고 생각한다"라며 성숙한 마음을 전했다.

narusi@sportschosun.com