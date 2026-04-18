변우석 발굴한 홍석천, 개그계 보석 찾았다…"김준호 안경 벗으니 괜찮네"

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[스포츠조선 김준석 기자] '독박투어4' 김준호가 남다른 눈썰미로 유명한 홍석천에게 특급 칭찬을 들어 '독박즈'의 부러움을 자아낸다.

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18일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 46회에서는 충남 청양으로 '국내 여행'을 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 청양 출신인 '여행 친구' 홍석천과 만나 아찔한 케미를 발산하는 현장이 펼쳐진다.

이날 '독박즈'는 홍석천이 학창 시절부터 다닌 단골 중식당으로 향한다.

그는 "학교 졸업식 때마다 아버지가 이곳에서 탕수육을 사주셨다. 또 이 식당 사장님 아들이 나보다 한두 살 형이었는데 내 첫사랑이었다"며 그 시절 추억에 젖는다.

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이어 그는 "원래 내가 보는 눈이 까다롭잖아. 그래서 내 유튜브 채널('홍석천의 보석함')에 나오자마자 난리가 난 배우들이 많은데, 변우석과 추영우가 대표적이다. 하지만, 개그계에는 내 보석이 없다"고 밝힌다.

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그러자 장동민은 "우리가 석천이 형의 '보석함'에는 못 들어가지만, '검은 비닐 봉지' 안에는 들어갈 수 있잖아?"라며 미용 시술로 업그레이드 된 비주얼을 어필한다.

김준호 또한 "그럼 홍석천의 진-선-미 게임 한번 해볼까?"라고 제안하며 자신만만하게 웃는다.

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이에 '독박즈'는 '검은 봉다리 배' 진-선-미 뽑기를 해, 홍석천이 정한 미모 꼴찌가 식사비를 내기로 합의한다.

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심사에 들어간 홍석천은 "20년 전 같으면 무조건 김대희인데, 오늘 보니까 대희도 안전하지 않아"라고 경고하면서, "근데 니들 얼굴 보니까 나 진짜 힘들다"라고 고충을 토로해 모두를 폭소케 한다.

홍인규는 "그럼 형의 보석함 기준이 뭐냐?"라고 묻고, 홍석천은 까다로운 기준을 줄줄 읊는다.

이때 김준호는 혀를 살짝 내밀며 깨무는 등 귀요미 매력을 발산하는데, 이를 접수한 홍석천은 "사실 지민이가 왜 준호에게 (시집을) 갔을까 항상 이해가 안 됐는데, 안경 벗으니까 준호 콧대가 매력적이고 괜찮네~"라고 칭찬한다.

과연 홍석천이 '검은 봉다리'에 넣고 싶은 '독박즈' 진-선-미가 누구일지, 그리고 누가 미모 꼴찌로 식사비를 낼지 관심이 쏠린다.

'청양 여행 친구' 홍석천과 '독박즈'의 아찔한 케미는 18일(오늘) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 46회에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com