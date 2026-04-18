걸그룹 멤버 친오빠, BJ 성폭력 혐의 '영장 반려'...검찰 "소명 부족"

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[스포츠조선 김준석 기자] 인터넷방송 여성 진행자(BJ)를 상대로 성폭력을 가한 혐의를 받는 유명 여성 아이돌그룹 멤버의 친오빠에 대해 경찰이 구속영장을 신청했으나 검찰에서 반려됐다.

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18일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 전날 서울 강남경찰서가 신청한 30대 남성 A씨의 구속영장을 반려했다.

경찰은 A씨에게 성폭력처벌법 위반 혐의를 적용했으나, 검찰은 혐의가 충분히 소명되지 않았다고 판단해 영장을 돌려보낸 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 15일 저녁 서울 강남구의 한 식당에서 만난 피해자를 자신의 집으로 데려가 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포됐다.

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조사 결과 유명 걸그룹 멤버의 오빠로 알려진 A씨는 범행 이틀 전 피해자로부터 식사 데이트권을 구매했던 것으로 드러났다.

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A씨는 당시 성적 접촉은 하지 않겠다고 약속하며 피해자를 자신의 집으로 데려간 의혹을 받고 있다.

경찰은 검찰의 반려 사유를 검토한 뒤 보강 수사를 거쳐 영장 재신청 여부를 결정할 방침이다.

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narusi@sportschosun.com