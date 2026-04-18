'꽃분이父' 구성환 눈물·박경혜 '곰팡이 원룸'…'나혼산' 초창기 감성 터졌다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] MBC '나 혼자 산다'가 배우 구성환과 박경혜의 상반된 매력으로 '초창기 감성'을 소환하며 시청률 5%대를 지켜냈다.

Advertisement

18일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 17일 방송된 '나 혼자 산다'는 전국 가구 기준 5.1%를 기록했다.

전주 대비 하락했지만, 순간 최고 시청률은 6%까지 치솟았고, 2054 시청률 3.5%로 금요일 예능 1위를 차지했다.

이날 방송은 감동과 현실 공감이라는 두 축으로 시청자들의 몰입을 이끌었다. 구성환은 반려견 '꽃분이'를 떠나보낸 뒤 서울에서 부산까지 446km 국토대장정에 도전하는 모습을 공개했다.

Advertisement

과거 두 차례 실패를 겪었던 그는 "마지막 도전"이라며 다시 길 위에 섰다.

Advertisement

특히 11년을 함께한 반려견을 향한 그리움이 깊은 여운을 남겼다. 구성환은 꽃분이의 목줄과 키링을 몸에 지닌 채 걸으며 "힘들 때마다 큰 힘이 된다"고 털어놨고, "죽어서도 살아갈 이유가 된다"는 말로 시청자들을 뭉클하게 만들었다. 벚꽃길과 비바람이 교차한 여정은 '최고의 1분'으로 꼽히며 강한 인상을 남겼다.

반면 박경혜는 '날 것 그대로'의 자취 일상으로 또 다른 공감을 자아냈다. 자취 4개월 차인 그는 녹과 곰팡이가 공존하는 6평 원룸에서도 "관리만 잘하면 괜찮다"며 긍정적인 태도를 보였다.

Advertisement

어린 시절 로망이었던 2층 침대를 설치하고 기뻐하는 모습, 선배 배우들의 따뜻한 선물에 감동하는 모습 등 소소한 일상이 웃음과 공감을 동시에 이끌었다.

Advertisement

또한 안정적인 수입을 위해 2년째 카페 아르바이트를 병행하고 있다는 사실도 공개됐다. "돈 버는 게 쉽지 않다"는 현실적인 고백과 함께 묵묵히 삶을 꾸려가는 모습은 시청자들의 공감을 자아냈다.

이처럼 '나 혼자 산다'는 구성환의 진정성 있는 도전과 박경혜의 현실 밀착형 일상을 통해 웃음과 감동을 모두 잡으며 프로그램 초창기의 공감 포인트를 다시 한 번 떠올리게 했다.

narusi@sportschosun.com