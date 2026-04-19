지예은, ♥바타와 열애 인정하더니...신혼여행 비용 제안에 '솔깃' ('런닝맨')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 지예은이 하하가 내건 조건에 솔깃했다.

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19일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 1940년대 경성을 배경으로 한 역대급 스파이 찾기 레이스 '런닝데이즈 : 암호명 R'이 펼쳐졌다. 게스트로 뮤지컬 '스윙 데이즈_암호명 A'의 주역 유준상, 신성록, 박은태가 출연했다.

이날 하하는 양세찬으로부터 스파이 관련 힌트를 전달받은 뒤 지예은에게 전화를 걸었다. 이어 "지금부터 진실만 이야기하겠다. 세찬이랑 통화 다 끝냈다. (스파이) 아닌 사람끼리 모여야 유리하다"며 연합을 시도했다.

그러나 지예은은 "죄송한데 나는 진짜 매번 당한다"며 하하를 향한 깊은 불신을 내비쳤다. 이에 하하는 "믿어라. 만약 거짓말이면 내 채널 105만 명 있는 거 지예은 이름으로 넘기겠다"며 "결혼할 때 신혼여행까지 다 보내주겠다"고 호언장담했다. 솔깃한 지예은은 "카메라에 다 담겼다"고 강조했다.

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이후 하하는 그룹 영상통화로 전환한 뒤 양세찬, 지예은에게 "우리 셋이 팀"이라고 말했다. 그러면서 "이거 어떠냐. 차라리 내가 계속 스파이인 척하겠다"고 제안했다.

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수상한 기류를 감지한 양세찬은 "쇼하지 마라. 길거리 옛날 병이 도졌다"며 의심했다. 지예은 역시 "스파이인척하지 말고 최선을 다해서 게임을 이겨라"라며 "스파이 도와주려고 한다. 제치겠다"며 하하의 제안을 거절했다.

결국 하하가 두 사람의 신뢰를 얻지 못한 탓에 협상은 결렬됐다. 양세찬은 "이 바퀴벌레가 판을 또 흔든다"고 말했고, 지예은은 "전화 통화하는 거 보니까 스파이가 확실하다"며 하하를 의심했다.

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한편 지예은은 지난 13일 안무가 바타와 열애를 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회 친구로 지내다가 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

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지예은 소속사 측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다. 따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.