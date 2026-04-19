손예진♥현빈, 외모→성격까지 잘 맞는 부부..결혼 후 애칭 변화 "보기 좋아" ('백반기행')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 임진한 프로가 손예진·현빈 부부의 연애 비하인드 스토리를 공개했다.

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19일 방송된 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에는 '골프 대부 '임진한 프로가 게스트로 출연했다.

이날 임진한은 손예진, 현빈, 김희애, 김성령, 전인화, 신동엽 등 화려한 연예인 제자 라인업을 공개했다. 특히 그는 손예진에 대해 "방송에서 처음 이야기하는데 손예진이 나를 (만나기 전) 3년 동안 골프를 쳤다"고 밝혔다.

그는 "그런데 손예진이 필드에서 한 번도 공이 뜬 적이 없어서 소속사 대표에게 '골프를 안 하겠다'고 했다고 한다. 그러니까 대표가 '골프에서는 3년이 큰 거다'라고 하니까 손예진이 '그러면 임진한 선생님을 소개해달라'고 했다더라. 아마 방송을 봤던 거 같다"고 전했다.

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이어 "소속사 대표가 손예진을 시간 되면 한번 만나달라고 해서 다음날 시간을 냈더니 손예진이 촬영하다 청바지에 슬리퍼를 신고 왔다. 그래서 1시간 정도 레슨해줬는데 골프친 후 전화가 와서 '공이 반이 뜨고 반이 굴렀다'고 했다. 내가 '진짜 잘했다. 이제 그렇게 치면 된다'고 했더니 자기를 버리면 어떡하냐고 해서 레슨을 쭉 해주기 시작해서 지금까지 인연을 맺어왔다"고 설명했다.

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그러면서 "어느 날은 와서 '빈이도 가르쳐주세요'라고 하더라. 그래서 두 분이 같이 골프 배우면서 나랑 필드도 자주 갔다"고 덧붙였다.

임진한은 두 사람의 열애 사실을 알고 있었느냐는 질문에 "우리 집사람이 어느 날 나한테 '현빈하고 손예진이 연애하고 결혼한다는 이야기가 있는데 맞냐'고 묻더라. 그래서 내가 지켜줘야 하니까 '무슨 소리냐. 사람들이 이상하게 몰아간다'고 뭐라고 했다. 그런데 20일 후에 결혼 발표를 해서 집사람한테 배신자 소리를 들었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 "그 커플은 너무 잘 맞는 거 같다. 손예진은 약간 남자 스타일이다. 편안하고 털털한 성격이고 현빈은 조용한 스타일"이라며 "두 사람이 연애할 때는 '빈아', '예진아'라고 불렀는데 결혼한 후에는 '여보', '자기'라고 부르는 거 같더라. 너무너무 보기 좋다"고 말하며 흐뭇한 미소를 지었다.

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한편 손예진과 현빈은 2022년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.