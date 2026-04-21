"너 게이지" 권순일, 유명 선배에 당한 '선 넘는' 모욕 폭로

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 어반자카파의 권순일이 신인 시절 한 유명 가수로부터 들었던 충격적이고 무례한 발언을 공개해 시청자들을 경악케 했다.

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20일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연한 권순일은 무명 시절 겪었던 씁쓸한 일화를 털어놨다.

이날 조현아는 "순일이한테 되게 유명한 가수분이 '너 게이지'라고 말했다"며 당시 선배의 만행을 먼저 폭로했다.

권순일은 "어떤 술집 바에 그분이 혼자 계셔서 인사를 드렸더니, 갑자기 '너는 목소리가 원래 그래?'라고 묻더라"고 당시를 회상했다.

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이어 권순일이 그렇다고 답하자, 해당 유명 가수는 초면임에도 불구하고 "너 목소리가 왜 그렇게 게이 같냐?"*라는 선을 넘는 발언을 면전에서 내뱉었다.

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특유의 미성을 성소수자 비하 의미가 담긴 단어로 비하당한 권순일은 "당시에는 대처를 잘 못 했다"며 "다음날이 되어서야 '내가 뭐라고 받아쳤으면 좀 더 나았을까'라고 생각하며 속상해했다"고 덧붙여 안타까움을 더했다.

이에 신동엽은 권순일의 독보적인 음색을 비하한 해당 가수의 무례함을 꼬집으면서도 "저 아니에요, 죄송합니다 선배님!"이라며 희극적으로 도망가는 상황극을 재연, 권순일의 상처를 위트 있게 위로하며 현장을 웃음바다로 만들었다.

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narusi@sportschosun.com