"같이 잘 사람" 장근석, 日 팬미팅 '19금' 오해 해명…"사실은 누울 사람"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 장근석이 일본 팬미팅에서 불거진 파격적인 발언의 진실을 밝히는 한편, 스무 살 시절 귀여운 '허세' 일화를 공개해 폭소를 자아냈다.

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20일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에 출연한 장근석은 과거 일본 팬미팅에서 했던 발언에 대해 적극 해명에 나섰다.

이날 이상민이 "팬미팅에서 '나랑 같이 잘 사람?'이라고 물었다던데 사실이냐"고 묻자, 장근석은 당황하며 "'잘 사람'이 아니라 '같이 누울 사람?'이라고 했다"라고 정정했다

그는 현장에서 직접 당시 상황을 재연하며 "어두운 조명 속에서 누운 채로 등장했다가, 조명이 켜지는 순간 일어나며 그 대사를 던졌다"고 설명했다.

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특히 장근석의 솔직한 '허세' 고백은 여기서 끝이 아니었다.

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그는 "스무 살 시절, 유명해지기 전이었지만 타인의 시선을 즐기고 싶었다"며 "친구들에게 성공했다는 걸 보여주고 싶어 매니저에게 키를 받아 벤을 직접 몰고 친구들이 모여 있는 감자탕 집을 찾아간 적이 있다"고 털어놨다.

narusi@sportschosun.com