정소민, 일본 식당 '한국인 평가'에 당황 "이렇게까지?"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정소민이 일본 도쿄 여행 중 현실적인 먹방 일상을 공개했다.

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18일 정소민의 유튜브 채널에는 '일본 여행 ep.2'라는 제목의 영상이 올라왔다.

정소민은 영상을 통해 도쿄 여행 브이로그를 공개하며 친구와 함께한 자유로운 여행기를 전했다. 그는 거리 통제된 도로 위를 걸으며 색다른 풍경을 즐기는가 하면, 카페와 맛집을 찾아다니며 다양한 먹거리를 맛봤다.

이때 라멘 맛집을 찾은 정소민은 맵기를 선택할 수 있는 메뉴판을 마주했다. 특히 한국인의 평균 선택 단계가 8단계로 높게 표시돼 있어 눈길을 끌었다.

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이에 정소민은 "너무 웃기다. 한국인에 대한 평가가 어떻게 되어 있는 거냐… 나 같은 맵찔이는 어떡하라고"라고 말해 웃음을 자아냈다. 결국 그는 매운맛이 아닌 순한 '하얀 라멘'을 선택해 즐겼다.

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이후 크리스마스 마켓까지 방문하며 알찬 일정을 이어갔다. 또한 예상치 못한 일정 변경과 해프닝 속에서도 "그래도 괜찮아, 당고가 있으니까"라며 긍정적인 모습을 보여 공감을 자아냈다.

jyn2011@sportschosun.com