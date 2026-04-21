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'8일 부부관계' 배기성, 결국 청력 장애 위기 "인공와우 수술까지 거론"

'8일 부부관계' 배기성, 결국 청력 장애 위기 "인공와우 수술까지 거론"

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 캔 출신 배기성이 난청 치료 중 장애 진단 가능성까지 언급되며 안타까움을 자아냈다.

20일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 말미에는 배기성·이은비 부부의 다음 주 예고편이 공개됐다.

예고편에서 배기성은 "병원을 4군데나 다니면서 치료를 받고 있다"며 난청 치료 근황을 전했다. 3개월 전 돌발성 난청 진단을 받은 그는 현재도 치료를 이어가고 있는 상황이다.

아내 이은비는 "할 수 있는 건 다 하고 있다"며 남편의 회복을 위해 함께 노력 중이라고 밝혔다.

'8일 부부관계' 배기성, 결국 청력 장애 위기 "인공와우 수술까지 거론"

이어 배기성은 "의사 선생님이 6개월까지 청력이 회복되지 않으면 장애 진단을 받을 수도 있다고 했다"며 "인지를 할 수 있는 정도의 소리가 아니면 인공와우 수술을 해야 한다고 하더라"고 설명했다.

이를 들은 이은비는 "남편에게 '내 와우를 주겠다'고 했더니 엄청 화내더라"며 당시 상황을 전해 안타까움을 더했다.

배기성은 가수로서의 활동이 어려워질 수 있다는 생각에 "가수 생명이 끝났다"며 비관적인 심경을 드러냈고, 이은비는 "오빠는 음악을 해야 하는 사람인데…"라며 속상함을 감추지 못했다.

앞서 배기성은 자연 임신을 위해 8일 연속으로 노력하다 돌발성 난청이 발생했다고 고백한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

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