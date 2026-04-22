김미려 남편, 결혼 후 배우 포기 "한가인과 광고도 찍었는데…쓸데없는 시선 많아"

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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 김미려가 배우 커리어를 내려놓고 육아에 집중하는 남편에 대해 이야기했다.

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21일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 '수위 조절 실패한 쎈여자들의 마라맛 토크(남편 첫만남, 키스, 딸에게 스킨십 들킴)'이라는 제목의 영상이 게재, 개그우먼 김미려가 출연했다.

김미려의 남편은 배우 정성윤, 한가인과 자양강장제 광고를 찍어 눈도장을 찍은 바 있다. 이경실은 "자주 보였는데 솔직히 말해서 미려하고 결혼하고 나서는 아이들을 키우는데 더 열심히 하시나 했다"고 활동이 뜸해진 것에 대해 조심스럽게 언급했다. 이에 김미려는 "저랑 결혼하고 나서 사람이 융통성이 생겨서 가성비를 따지더라. 배우들은 대기 시간이 너무 기니까 나보고 나가서 일을 하라더라"라고 밝혔다.

이경실은 "그렇게 생각하기 참 힘들다. 남편이 참 현명하고 똑똑하신 거다. 그리고 널 정말 사랑하는 거다"라고 말했고 김미려는 인정한다는 듯 고개를 끄덕였다.

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조혜련은 "오히려 남편이 일을 안 하고 그런 거에 대한 스트레스는 없었냐"고 물었고 김미려는 "오히려 남편이 받을까 봐 주기적으로 정신 교육을 시킨다. '나는 여보가 일을 하든 안 하든 내가 사랑하는 내 남자, 내 남편이고 여보가 아니면 나도 일을 못하고 아이들이 건강하게 클 수가 없다'고 주기적으로 얘기한다"고 밝혔다.

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이에 이경실은 "그게 정말 맞다. 솔직히 우리나라에서는 남편이 일을 안 하고 집에 있으면 쓸데없는 시선들이 많다. 근데 내가 진짜 열심히 일할 때 남편이 집에서 아이들을 돌봐주는 그거처럼 마음이 든든한 게 없다. 나오니까 마음이 너무 좋지 않냐"며 "부부 사이는 아무 문제 없는데 가끔 시청자들이 한마디씩 하는 거에 상처 받을까 봐 걱정이었다"고 밝혔다.

그러자 김미려는 "저의 남편도 그런 거에 대해 개의치 않아 한다. 오히려 악플달면 더 열심히 하겠다고 답글을 단다"고 밝혔다.

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이경실은 "연예인한테는 그런 배우자가 최고의 배우자다"라고 밝혔고 김미려는 "점점 괜찮아지는거 같다"고 밝혔다. 이에 이경실은 "13년을 살았는데 점점 괜찮아지는 거면 너희는 이혼 안 하고 계속 살겠다"고 감탄했다.

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wjlee@sportschosun.com