'리니지 클래식', 신규 에피소드 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지' 업데이트

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엔씨는 '리니지 클래식(Lineage Classic)'에 신규 에피소드 '발라카스의 은신처, 화룡의 둥지'를 업데이트 했다고 밝혔다.

이로써 22일부터 '화룡의 둥지', '발라카스의 레어', '지저성' 등 신규 지역, '피닉스', '이프리트', '아시타지오' 등 강력한 몬스터와 함께 플레이할 수 있다. '지저성'에 위치한 NPC '대장장이 이벨빈'을 통해 '리니지' IP 대표 아이템 중 하나인 '싸울아비 장검'과 '화룡/수룡/풍룡/지룡 비늘 갑옷' 제작이 가능하다.

또 '발라카스의 레어'에 등장하는 강력한 보스 몬스터 '발라카스' 공략에 성공하면 '축복받은 싸울아비 장검', '축복받은 일본도', '축복받은 투명 망토' 등을 획득할 수 있다. 신규 PvP 서버 '발라카스'는 22일 오후 8시 오픈된다.

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엔씨는 '화룡의 둥지' 업데이트를 기념한 'PC방 황금 깃털 이벤트'를 오는 29일까지 진행한다. 이용자가 PC방에서 리니지 클래식에 접속하면 '황금 픽시의 깃털'을 획득할 수 있다. 이벤트 아이템은 마을의 NPC를 통해 '픽시의 찬란한/황홀한/영롱한 상자'와 '활기찬 빨간 물약'으로 교환 가능하다. '픽시의 찬란한/황홀한/영롱한 상자'를 열면 '픽시의 목걸이/반지/마력 행운 상자' 또는 각종 변신 주문서 중 하나를 받을 수 있다. '픽시의 마력 행운상자' 개봉 시 '정신의 벨트', '마나의 지팡이' 또는 각종 변신 주문서 중 1종을 획득한다.

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이밖에 25~26일 강남 포탈 PC방에서 첫 오프라인 행사 'PC방 안타라스 총력전, 드래곤 슬레이어'를 연다. 행사에서는 '최고 인챈트에 도전하라! 싸울아비 장검', '안타라스 레이드', 럭키 드로우 등 다양한 이벤트를 진행하고 결과에 따라 보상을 제공한다. 참여를 희망하는 이용자는 행사 당일 현장 접수도 가능하다. 엔씨는 행사장을 방문한 모든 이용자에게 재고 소진 시까지 '리니지 클래식' 공식 가이드북을 선물한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com