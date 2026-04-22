아이유, 샵 바꾸고 확 달라진 분위기 "너무 예뻐"(유인라디오)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 아이유가 새로운 메이크업으로 색다른 분위기를 자아냈다.

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22일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 "[ENG] 커플룩 소원 성취한 대군 부부의 예능 나들이 | 아이유 변우석 | 유인라디오 S3 EP.01-1"이라는 영상이 공개됐다.

이날 영상에서는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 '대군 부부' 아이유와 변우석이 출연해 유인나와 함께 다양한 이야기를 나눴다.

유인나는 두 사람의 소소한 일상을 묻는 '근황 TMI' 질문을 던지며 분위기를 이끌었다. "사소할수록 좋다"는 말에 아이유와 변우석은 각각의 일상을 털어놓으며 자연스러운 토크를 이어갔다.

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아이유는 "오늘 난생 처음 가는 숍에서 헤어, 메이크업을 받았다"고 말하며 첫 번째 TMI를 공개했다. 이를 들은 변우석은 "이거 진짜 TMI다"라며 감탄해 웃음을 더했다. 유인나는 "너무 예쁘다"라며 "너무 좋은 TMI다"라고 칭찬했다.

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이어 변우석은 점심 메뉴로 "치킨버거를 먹었다. 롱다리 치킨버거"라고 밝혔고, 숍에서 추가로 "김치볶음밥도 먹었다"며 햄버거와 볶음밥을 모두 섭취한 사실을 전해 놀라움을 자아냈다. 유인나는 "자기 같은 거 먹는다"며 재치 있게 받아쳤다.

반면 아이유는 '소식좌'다운 식단으로 시선을 끌었다. 유인나가 "오늘 뭐 먹었냐"고 묻자 아이유는 "사과랑 블루베리를 먹었다"고 답했다.

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이에 유인나는 "그렇게 쪼아먹고 괜찮냐"며 걱정 섞인 농담을 건넸고, 아이유는 "그래서 배에서 소리가 좀 날 수 있다"고 수줍게 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com