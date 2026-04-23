'공개연애 끝' 이규한 "47세인데 총각"..임예진 "너 성격 이상하니?" 팩폭

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이규한이 결혼과 연기에 대한 현실적인 고민을 털어놓으며 솔직한 입담을 드러냈다.

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22일 김영옥 유튜브 채널에는 "성공한 부잣집 자식들 근황 대공개 | 재산배틀→따귀배틀까지 *구독자 이벤트"라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 드라마 '부잣집 아들' 출연 배우들이 게스트로 출연해 유쾌한 대화를 나눴다.

이날 이규한은 "결혼은 꼭 해야 하는 거냐"고 조심스럽게 고민을 꺼냈다. 이에 김영옥은 "당연히 해야 한다"고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.

이규한은 이어 "요즘 고민이 있다"며 "제가 마흔일곱인데 이 나이대 역할이 잘 들어오지 않는다"고 털어놨다. 그러면서 "동년배 친구들은 이미 가정을 이루고 가장이나 남편 역할을 해도 자연스럽게 묻어나는데, 저는 아직 총각이라 그런 부분에서 고민이 된다"고 솔직하게 말했다.

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이를 들은 임예진은 "너 성격이 이상하냐"고 직설적으로 물었고, 이규한은 "그런 것 같다"고 자포자기한 듯 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이에 정보석은 "좋아하는 여자는 많겠지"라고 두둔했지만, 김영옥이 "결혼을 안 한 게 아니라 못 한 것 아니냐"고 농담을 보태며 분위기를 더욱 유쾌하게 이끌었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com