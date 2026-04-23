소유, 20kg 감량하더니 진짜 '뼈말라' 됐네…무릎 꿇고 앉아도 굴욕 없는 허리라인

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 소유가 다이어트 성공 후 더욱 늘씬해진 '뼈말라' 몸매를 자랑하며 근황을 전했다.

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소유는 22일 자신의 소셜미디어를 통해 "퇴근이다"라는 멘트와 함께 촬영장에서 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 소유는 소파에 엎드리거나 다리를 올리는 등 편안한 포즈로 홈웨어 촬영에 임하고 있다. 내추럴한 차림에도 숨겨지지 않는 슬림한 라인과 인형 같은 미모가 눈길을 끈다.

또 다른 사진에서 소유는 강렬한 스모키 메이크업과 올백 헤어스타일로 변신해 180도 다른 카리스마를 뽐냈다.

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특히 길거리에 무릎을 꿇고 앉아 포즈를 취하는 사진에서는 군살 하나 없는 잘록한 허리라인과 가냘픈 몸매를 드러내 감탄을 자아냈다.

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앞서 소유는 꾸준한 운동과 식단 관리를 통해 20kg 감량에 성공한 사실을 밝혀 큰 화제를 모은 바 있다.

감량 후 더욱 탄탄하고 건강한 매력을 보여주던 소유는 이번 사진을 통해 극강의 슬림함까지 과시하며 팬들의 다이어트 욕구를 자극하고 있다.

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팬들은 소유의 게시물에 "진짜 뼈말라 몸매다", "20kg 감량하더니 리즈 갱신했네", "다이어트 자극 사진으로 저장해야겠다" 등의 뜨거운 반응을 보였다.

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narusi@sportschosun.com