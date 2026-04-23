서인영, 쥬얼리 단체 '방광염' 고백…"하루 행사 '8개' 화장실 갈 시간도 없었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 '신데렐라'와 '우결'로 최고의 전성기를 누리던 시절 겪었던 살인적인 스케줄의 이면을 공개했다.

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22일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 서인영은 2008년 솔로 데뷔와 예능 흥행으로 눈코 뜰 새 없이 바빴던 과거를 회상했다.

이날 유재석이 "'신데렐라' 때 진짜 바쁘지 않았냐"고 묻자, 서인영은 "당시 잠을 하루에 2시간도 못 잤다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

서인영은 당시 '우리 결혼했어요', '서인영의 카이스트' 등 리얼리티 예능과 가수 활동을 병행하며 겪었던 고충을 토로했다.

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그는 "사장님이 욕심이 많으셔서 행사도 하루에 8개나 뛰었다"며 "화장실 갈 시간이 없어서 쥬얼리 멤버들이 단체로 방광염에 걸린 적도 있다"고 충격적인 고백을 이어갔다.

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'신상녀' 이미지로 화려한 스포트라이트를 받았지만, 실제 삶은 육체적으로 한계에 다다른 상태였다는 것.

서인영은 화장실조차 제때 가지 못할 정도로 빡빡했던 일정 탓에 멤버들과 함께 질병을 앓아야 했던 아픈 기억을 덤덤하게 전했다.

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방송을 본 누리꾼들은 "하루 8개 행사는 정말 너무했다", "화장실도 못 가게 하다니 소속사가 너무했네", "화려한 줄만 알았는데 저런 고생이 있었을 줄이야" 등의 반응을 보이며 안타까움을 드러내고 있다.

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narusi@sportschosun.com