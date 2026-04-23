아이유 "변우석 앞 수치스러웠다"...'밥 안 먹었다' 해놓고 입에 빵가루 '들통'

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 아이유가 변우석 앞에서 수치스러웠던 일화를 털어놨다.

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22일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 "커플룩 소원 성취한 대군 부부의 예능 나들이"라는 제목으로 아이유, 변우석이 출연한 영상이 업로드됐다.

이날 아이유는 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 촬영 중 기억에 남는 에피소드를 묻는 질문에 "갑자기 생각나는 장면이 있다"며 말문을 열었다.

아이유는 "저녁 식사 시간을 갖고 다시 촬영에 들어갔는데 그날 입맛이 약간 좀 없기도 하고 다른 일 때문에 저녁을 제대로 먹을 시간이 없었다"라며 당시 상황을 설명했다. 이를 듣던 변우석도 당시가 생각이 난 듯 웃었다.

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아이유는 "뭔가를 먹으려고 시도는 했는데 다 먹기에는 진짜 정신이 없어서 한 입을 먹었지만, 스스로 '이건 저녁 먹지 않은 걸로 하자'고 생각했다"라고 말했다.

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하지만 예상치 못한 증거가 남아 있었다. 아이유는 "저녁 먹었냐"라고 묻는 변우석의 질문에 "안 먹었다"라고 대답했지만, 변우석은 아이유 입가에 묻은 무언가를 발견했던 것.

변우석은 "빵가루가 묻어있더라"고 했고, 아이유는 "우석 씨가 '잠깐만'이라고 하면서 빵 터졌다"라며 당시를 떠올렸다. 이어 아이유는 "진짜 수치스러웠고, 죽을 만큼 창피했다"라며 부끄러웠던 당시 순간을 언급, 그러나 변우석은 "너무 귀여웠다"라며 웃었다.

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anjee85@sportschosun.com