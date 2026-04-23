안선영 "5억 사기 당한 연예인 선배, 도박으로 날리고 세상 떠나 원망도 못한다고"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 사기 피해의 고통을 위로 받은 뜻밖의 방법을 밝혔다.

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22일 안선영의 유튜브 채널에서는 'SNS를 할수록 당신이 불행해질 수밖에 없는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

인생에서 최악의 시기를 겪은 적 있다는 안선영은 "그때 저에게 가장 큰 힘이 되어준 건 예전에 제가 사기를 당한 적이 있다. 진짜 놀랍게도 사기를 당했을 때 나를 위해 밤새 기도해주거나 같이 울어주고 나보다 더 속상해 해준 친구들이 아무리 얘기를 해줘도 잃어버린, 날아가버린 1억이 넘는 돈이 안 돌아오지 않냐. 너무 믿었던 지인이니까 자다가도 꿈에 나오고 가위 눌리고 어떻게든 회복이 안 되더라"라고 사기 피해를 고백했다.

안선영은 "그때 진짜 마음의 위안이 된 건 친구들이 같이 울어주고 이게 힐링이 아니라 인간은 남의 더 큰 불행을 볼 때 힐링이 된다"며 "사기를 당해서 넋이 나갔을 거 아니냐. 몇 년 동안 모온 돈을 다 날렸으니까. 20여 년 전에 저한테 1억 5천이면 사회초년생 때부터 모은 모든 돈을 다 날린 거다"라고 밝혔다.

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안선영은 "너무 힘들지만 방송을 하러 갔다. 중간에 도시락을 깨작대고 있는데 몇 년 만에 우연히 게스트로 어떤 선배님이 나오셨다. 그 분이 저를 오랜만에 봤으니까 같이 밥을 먹자 했다. 내가 깨작대니까 '얼굴이 왜 이렇게 안 좋냐'더라. 그때 저도 왜 그랬는지 모르겠는데 너무 아무렇지도 않게 '사기 당했다'고 고백했다. (피해 금액이) 얼마냐 해서 1억 5천 이라 하니까 '그랬구나. 많이 힘들었겠다. 언니는 5억'이러더라"라고 밝혔다.

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안선영은 "'그걸 도박하느라고 그 돈을 다 받아 갖고 써먹고 미안하니까 세상을 등져버렸어. 나는 그래서 원망할 대상도 없고 걔도 죽고 나니까 마음이 불쌍해서 한참 울고 한 달 동안 일하러 못 다녔다'고 너무 덤덤하게 얘기를 했다"며 "몇 달을 새벽 기도하거나 몇 달을 누가 위로해도 아무것도 위로가 안 되던 제 마음의 병이 한방에 나았다. '그래. 이래봤자 달라지는 거 아무것도 없고 다시 열심하게 씩씩하게 살아내자 싶었다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com