“아이유·변우석 케미 공짜로 보자”...‘대군부인’ 中불법 유통 확산 논란

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[스포츠조선 조민정 기자] MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 글로벌 인기를 이어가는 가운데 중국 내 불법 시청 문제가 제기됐다.

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23일 서경덕 성신여대 교수 측에 따르면 해당 작품은 디즈니+를 통해 전 세계에 공개되며 호응을 얻고 있다. 다만 디즈니+ 서비스가 제공되지 않는 중국에서는 비공식 경로를 통한 시청이 확산되고 있는 것으로 나타났다.

실제로 중국 리뷰 플랫폼 더우반에는 '21세기 대군부인' 관련 페이지가 개설됐고 이날 기준 1만 명 이상이 평점에 참여했다. 리뷰 역시 4000건 이상 등록돼 불법 유통을 통한 시청이 이뤄지고 있음을 보여준다.

서경덕 교수는 "중국 포털 바이두에서 작품명을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다"고 지적했다. 공식 서비스가 없는 상황에서도 불법 스트리밍을 통해 콘텐츠가 소비되고 있다는 설명이다.

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이어 "중국 내에서 불법 시청이 일상처럼 자리 잡은 상황"이라며 "문제의식조차 부족한 점이 더 심각하다"고 비판했다.

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서 교수는 중국 당국의 대응 필요성도 강조했다. 그는 "지금이라도 적극적인 조치를 통해 자국민의 불법 행위를 바로잡아야 한다"고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com