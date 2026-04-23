“‘티파니♥’보고 있나” 변요한, 스윙스에 박력 입맞춤…신혼보다 더 뜨겁다

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 변요한이 스윙스와의 파격적인 스킨십 사진을 공개하며 화제를 모았다.

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변요한은 23일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 변요한이 스윙스의 볼에 입을 맞추는 모습이 담겼다. 예상치 못한 장면에 스윙스는 눈을 감은 채 웃음을 짓고 있어 눈길을 끈다.

해당 사진은 영화 '타짜4' 촬영 현장에서 찍힌 것으로 보인다. 이들은 영화에서 고교 동창으로 호흡을 맞출 예정. 스윙스는 이번 작품을 통해 배우로 첫 발을 내딛는 상황이다. 변요한은 같은 작품에 출연하는 동료로서 자연스럽게 호흡을 맞추며 현장 분위기를 이끌고 있는 모습이다.

특히 변요한은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'에서 호흡을 맞춘 티파니 영과 결혼을 전제로 교제 사실을 알린 뒤 최근 혼인신고를 마치며 법적 부부가 된 것으로 전해졌다. 신혼 소식 이후 공개된 근황에서 스윙스와의 과감한 스킨십 장면이 나오자 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. "티파니가 보면 놀랄 듯", "분위기 좋아 보인다", "현장 케미 기대된다"는 반응이 이어지고 있다.

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한편 변요한과 스윙스가 출연하는 '타짜4'는 현재 촬영 진행 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com