이소라, 댓글 읽다 눈물 주르륵..."구독자 안 늘어도 돼" 6년 은둔 치유한 팬들의 한마디

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[스포츠조선 김수현기자] 6년간의 활동중단 후 돌아온 가수 이소라가 유튜브 구독자들의 따뜻한 마음에 감동 받은 사연을 고백했다.

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22일 '빠더너스' 유튜브 채널에는 '이소라와 오지 않는 라자냐를 기다리며'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 문상훈은 "'오단기'를 하면서 정말 호강하는 것 중에 하나가 제가 오랫동안 흠모하던 분을 이렇게 모실 수 있다라는 것이고 그리고 제가 이제 그분께 제가 얼만큼 흠모했는지를 구구절절 말씀드릴 수 있다라는 점이다"라며 평소 좋아하던 이소라를 소개했다.

선물과 덕담을 나누며 훈훈하게 시작한 두 사람. 문상훈은 최근 이소라의 개인 유튜브 채널에 게스트로 출연했다.

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문상훈은 "'이소라의 첫봄'이라는 채널에 제가 처음으로 나가고 부러움과 찬사와 그 연락을 엄청 많이 받았다. 그리고 또 제가 좋아하는 분들이 그렇게 연락을 또 주셔서 더 좋았다"라고 자랑했다.

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이소라는 "나는 그런 피드백을 받았으면 좋았을텐데 나는 그런 게 전혀 오지 않았다"며 아쉬워 했다.

이에 문상훈은 "근데 인터넷을 돌아다니다 보면 너무 (누나를) 반가워하더라. 제가 나온 것도 그렇고 그 후에 이제 올라간 영상들도 사연 읽어 주시거나 한 것도 댓글을 보면은 하나같이 너무너무 좋아하더라"라며 폭발전인 반응에 대해 대신 전했다.

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초보 유튜버인 이소라는 "구독자가 늘어나는 게 사실 좋지 않냐. 그런데 댓글을 읽다보니까 '아니다. 그냥 이 정도쯤에서 더 늘지 않아도 되겠다. 이렇게 좋은 말만 써 주는 사람들이 같은 생각을 가지고 있는 사람들이 내 채널에 있다면 나는 여기서 더 인원수가 늘지 않아도 되겠다'는 생각까지 들 정도로 좋다"라며 선플을 달아주는 이들에게 고마워 했다.

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이소라에 감동을 받은 문상훈은 "하나하나의 사연이 제가 보면서도 너무 감동이 됐는데 누나 어떠셨을까 싶었다"라 물었고, 이소라는 "정말 나는 눈물이 좀 많은 편이다. 이렇게 눈물이 이렇게 흐르는 채로 닦지도 않고 이렇게 하고 들여다보고 있었다. 이런 사람들이 있다는 걸 알았으면 (유튜브를) 더 빨리 할 수도 있었을 텐데"라며 구독자들에게 감동 받은 사실을 이야기 했다.

이소라 특유의 잔잔함이 좋다는 문상훈은 "알고리즘이 그런 걸 좋아하면 이제 그런 것만 추천을 한다. 오히려 좋은 것 같다. 이게 돌고 돌아 이제 사람들이 LP를 막 찾아서 듣고 그때 그걸 테이프를 듣고 하듯이 이제 다시 그런 거를 좋아하는 분들이 많아지는 거 같다는 생각이 든다"라고 유튜브 선배로서 분석했다.

이소라는 "'이건 너무 심심한 건 아닐까' 그랬는데. 근데 그게 내가 할 수 있는 최선이기도 하고 잘하는 것이기도 하다. 좋아하는 분은 좋아해 주셔서 '아, 내가 이렇게 가도 되겠구나' 이 생각을 했다"라 털어놓았다.

한편 이소라는 약 6년간의 활동 중단을 끝내고 다시 무대에 올랐다. 또한 유튜브 채널 '이소라'를 통해 소통하고 있다.

약 6년간의 활동 중단 기간 동안 우울증에 몸무게가 100kg까지 찌고 혈압도 190까지 상승하며 건강에 문제가 생기기도 했다는 이소라는 다시 건강한 모습으로 돌아와 많은 응원과 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com