'피식대학' 오마주, 5월 결혼 발표..♥예비신랑 품 웨딩사진 공개 (공식)

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 오마주(본명 김마주)가 결혼한다.

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오마주는 22일 "여러분.. 저 결혼합니다"라는 글을 올렸다.

그는 "생각나고 떠오르는 분들이 많지만 오랜만에 드리는 연락으로 부담되지 않을까 선뜻 연락드리지 못한 분들이 많다. 미처 전하지 못한 분들께 양해 말씀드리며, 너그러운 마음으로 언제든지 먼저 연락 주신다면 기쁜 마음과 감사함을 담아 소식 전해드리겠다"고 전했다.

이어 "축하해 주시는 분들의 사랑과 소중한 마음 잊지 않고 보답하며 행복하게 잘 살겠다"고 덧붙였다.

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함께 공개한 웨딩사진 속 오마주는 예비 신랑의 품에 안겨 행복한 미소를 짓고 있어 달달함을 자아낸다.

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앞서 지난 14일 오마주가 오는 5월 2일 서울 모처에서 결혼식을 올린다는 소식이 전해졌다. 예비신랑은 1살 연하의 비연예인으로, 두 사람은 같은 교회에서 만나 1년 이상 교제하며 사랑을 키워온 것으로 알려졌다.

한편 오마주는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 특히 유튜브 채널 '피식대학'의 '05학번 이즈 백' 콘텐츠에서 배용남 동생 배아름송이 역으로 활약하며 얼굴을 알렸다.

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jyn2011@sportschosun.com