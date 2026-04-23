효연, 윤아에 분노 "빠따 맞아야겠다"…효리수 공개 지지 결국 거절

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[스포츠조선 이우주 기자] 소녀시대 효연이 윤아에 공개지지를 요구했다.

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22일 유튜브 채널 '효연의 레벨업'에서는 '윤아야, 너 누구 편이야? 효리수 지지할래? 아니면 꿀밤맞을래?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유리, 수영과 태티서를 이을 유닛 '효리수'를 결성한 효연. 세 사람은 메인보컬 쟁탈전을 벌이다 유튜브를 통해 공개 투표를 시작했다. 좋아요 수가 더 많은 사람이 메인보컬이 되는 것.

하지만 '수리효'에 밀리는 것을 본 효연은 "좋아요 수를 좀 더 모아야 될 거 같다. 이제 공개 지지 선언이 필요한 거 같다. 멤버 찬스를 써볼까? 윤아한테 연락해볼까?"라며 윤아가 있는 화장품 브랜드 행사장을 찾아갔다.

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윤아를 만난 효연은 "지금 잠깐 시간 되냐"고 물었지만 윤아는 일정으로 바빴다. 이에 한참을 기다리던 효연은 드디어 윤아와 이야기를 할 수 있게 됐다.

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효연은 "(메인보컬 선발전) 영상 봤냐. 어떤 게 제일 나았냐"고 물었고 윤아는 "사람들이 다 효리수라고 알고 있잖아. 나한테도 효리수 너무 기대된다고 재밌다고 그러던데. 다 효리수라고 하니까 효리수가 입에 붙지 않을까? 세뇌인진 모르겠지만"이라고 답했다.

효연은 "요근래에 수영이랑 유리랑 연락했냐"고 물었고 윤아는 "연락한 적 있다. 유리 언니 연극 보러 가려 했다"고 답했다. 이에 효연은 "연극 보러 간 거 사진 올라왔더라. 지금 시기엔 조심해달라. 이 시기엔 예민하다"고 견제해 웃음을 안겼다.

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효연은 "너의 도움이 필요하다. 우리 지금 효리수에 윤아가 공개 지지지 선언을 해줬으면 좋겠어"라며 말실수를 했다. 이를 짚어낸 윤아는 "공개 지지지?"라며 '지(Gee)'를 불러 웃음을 안겼다. 윤아의 놀림에 효연은 결국 "너 빠따 맞아야겠다"고 분노해 웃음을 더했다.

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제작진은 윤아를 따로 불러 "공개지지 선언하실 예정이냐"고 물었고 윤아는 "아니요"라고 거절했다.

wjlee@sportschosun.com