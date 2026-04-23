[공식] '케데헌' 매기 강 감독, '진우' 안효섭과 한 식구 됐다…더프레젠트컴퍼니 전속계약 체결

넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' 아카데미 수상 기념 기자간담회가 1일 오후 서울 CGV용산에서 열렸다. 매기강 감독이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.1/

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[스포츠조선 안소윤 기자] '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독이 더프레젠트컴퍼니와 전속계약을 체결했다.

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더프레젠트컴퍼니는 "매기 강 감독과 함께 한국을 기반으로 다양한 프로젝트를 전개할 예정"이라며 "창의성과 글로벌 감각을 겸비한 매기 강 감독과의 시너지를 기대하고 있다"고 밝혔다. 이어 "매기 강 감독은 K-콘텐츠의 글로벌 가능성을 입증한 상징적인 인물로, 대한민국을 대표하는 창작자로서 뜻을 이어갈 것"이라고 전했다.

매기 강 감독은 한국에서 태어나 캐나다에서 성장한 한국계 감독으로, 글로벌 스튜디오에서 스토리 아티스트로 커리어를 시작했다. 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독을 맡아 흥행을 이끌며 세계적인 주목을 받았으며 해당 작품은 5억 회 이상의 누적 스트리밍을 기록하며 넷플릭스 역대 최고 수준의 성과를 거뒀고, 제98회 아카데미 시상식 2관왕, 제83회 골든 글로브 시상식 장편 애니메이션상 수상 등 국제 무대에서 수많은 성과를 기록하며 세계적인 감독으로 자리매김했다.

특히 매기 강 감독은 감각적인 비주얼과 섬세한 디테일로 주목받으며, 하이엔드 브랜드가 사랑하는 아티스트로 알려져 있다. 매거진 커버를 장식하는 등 패션계에서도 영향력을 지속적으로 확장하고 있다.

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'케이팝 데몬 헌터스'는 K-팝과 한국적 세계관을 결합한 독창적인 스토리텔링으로 글로벌 콘텐츠 시장에 새로운 흐름을 제시한 작품이다. 매기 강 감독은 이러한 공로를 인정받아 대한민국 문화훈장(옥관문화훈장)을 수훈하며 K-콘텐츠 확장에 기여한 핵심 인물로 받는다.

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더프레젠트컴퍼니는 배우 안효섭, 신세경, 김설현, 박소담이 소속된 매니지먼트사로, 체계적인 시스템을 기반으로 국내외에서 영향력을 확장하고 있다. 특히 안효섭은 '케이팝 데몬 헌터스'에 보이스 액팅으로 참여해 매기 강 감독과 인연을 맺은 바 있다.

한편 매기 강 감독은 더프레젠트컴퍼니와 함께 국내를 거점으로 활동을 확대하는 동시에, 글로벌 에이전시 UTA와 함께 해외 활동도 이어갈 예정이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com